Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:10 3

Среди подростков в Сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

Среди подростков в Сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб
Фото: fb.ru

Смертельно опасный флешмоб распространяется в Интернете – подростки жуют гель-таблетки для стирки. Участники выкладывают видео и передают «эстафету» своим друзьям и знакомым, со ссылкой на телеканал Fox News сообщает РИА Новости.

Тревогу забили медики. Капсулы стирального порошка непригодны для употребления в пищу и чрезвычайно токсичны. Они содержат этанол, полимеры и перекись водорода. Самые легкие последствия их употребления – диарея и рвота. В некоторых случаях такие эксперименты могут закончиться смертью.

«Многие люди говорили, что я полный идиот, или спрашивали, зачем я вообще этим занимаюсь», – рассказал телеканалу один из участников флешмоба.

Юноша признался, что знал о потенциальной опасности, но все равно решил попробовать съесть таблетку, так как ему «передали эстафету» друзья.

Журналисты связывают опасный флешмоб со статьей в одном из юмористических изданий, появившейся еще в 2015 году. Уже в 2017 году было опубликовано шуточное видео, на котором мужчина «поглощает» гель-таблетки из-за их аппетитного вида.

Просмотров всего: 640

#здоровье #интернет

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    1 час назад

    Естественный отбор.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    59 минут назад

    Согласен!дебилов меньше будет.

  • Кирил

    Кирил
    19 минут назад

    Премию дарвина . Но лучше кушать битое стекло.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Курс кинезиотерапии бесплатно благодаря «Крыльям» пройдут 30 юных амурчан
Общество 2

«ВКонтакте» снова внесли в список пиратских ресурсов
Происшествия 6

Замглавврача Завитинской больницы обвиняют во взяточничестве
Происшествия 27

Благовещенка купила консервированную сайру с червями (видео)