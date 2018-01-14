Среди подростков в Сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

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Тревогу забили медики. Капсулы стирального порошка непригодны для употребления в пищу и чрезвычайно токсичны. Они содержат этанол, полимеры и перекись водорода. Самые легкие последствия их употребления – диарея и рвота. В некоторых случаях такие эксперименты могут закончиться смертью.

«Многие люди говорили, что я полный идиот, или спрашивали, зачем я вообще этим занимаюсь», – рассказал телеканалу один из участников флешмоба.

Юноша признался, что знал о потенциальной опасности, но все равно решил попробовать съесть таблетку, так как ему «передали эстафету» друзья.

Журналисты связывают опасный флешмоб со статьей в одном из юмористических изданий, появившейся еще в 2015 году. Уже в 2017 году было опубликовано шуточное видео, на котором мужчина «поглощает» гель-таблетки из-за их аппетитного вида.