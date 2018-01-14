Фильм «Движение вверх» стал самым кассовым в истории российского кино

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Драма «Движение вверх» опередила предыдущего лидера – фильм «Последний богатырь», который получил 1,672 миллиарда рублей. Сегодня спортивная драма занимает четвертое место по количеству проданных билетов. «Движение вверх» посмотрели в кинотеатрах 6,63 миллиона зрителей. Опережают по этому показателю картину «Ирония судьбы: Продолжение» (8,87 миллиона), «Последний богатырь» (7,78 миллиона) и «Дневной дозор» (7,41 миллиона).

«Движение вверх» рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года. Роли главных героев играют Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. Роль тренера американской сборной Хэнка Айбы исполняет Джон Сэвидж, американский актер, многократный номинант на «Оскар».

Прочитать рецензию на спортивную драму «Движение вверх» можно на Амур.life, а ознакомиться с расписанием киносеансов в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.