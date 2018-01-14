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14января
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сегодня, 11:19 11

Фильм «Движение вверх» стал самым кассовым в истории российского кино

Фильм «Движение вверх» стал самым кассовым в истории российского кино
Фото: vedomosti.ru

Спортивная драма «Движение вверх» в истории российского кинопроката стала самой кассовой картиной. Сборы фильма на 13 января составили 1,693 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Драма «Движение вверх» опередила предыдущего лидера – фильм «Последний богатырь», который получил 1,672 миллиарда рублей. Сегодня спортивная драма занимает четвертое место по количеству проданных билетов. «Движение вверх» посмотрели в кинотеатрах 6,63 миллиона зрителей. Опережают по этому показателю картину «Ирония судьбы: Продолжение» (8,87 миллиона), «Последний богатырь» (7,78 миллиона) и «Дневной дозор» (7,41 миллиона).

«Движение вверх» рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года. Роли главных героев играют Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. Роль тренера американской сборной Хэнка Айбы исполняет Джон Сэвидж, американский актер, многократный номинант на «Оскар».

Прочитать рецензию на спортивную драму «Движение вверх» можно на Амур.life, а ознакомиться с расписанием киносеансов в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.

Просмотров всего: 448

#кино #спорт #финансы

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Комментарии
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  • mp2mp

    mp2mp
    2 часа назад

    Ещё бы побольше рекламы о фильме и не такие бы сборы пошли.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Вроде в новостях было, что жены двух баскетболистов той истории в суд подали на создателей фильма, за показанную ахинею в некоторых моментах фильма про жизнь их мужей.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    опять псевдопатриотическая брехня в стиле "Легенды №17" отдаленно напоминающая правду? Нетушки, моих денег вы там больше не увидите.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Хорошее кино. Документальное. Патриотичное. Красиво снятое.

    Первый раз за много-много лет сходила на российское кино. Не пожалела!

    Зал аплодировал. В тырнете только хорошие отзывы.

    И вот как-то оно не отпускает уже 12 дней)))

    Кому интересна тема, на России был фильм "3 секунды", местами до слёз.

  • mag_28

    mag_28
    1 час назад

    Говорят,в конце каждого сеанса зал встает и аплодирует.

    Вроде как уже обычай.

    На "Салют-7" , "Время первых", "Ледокол", "9-я рота" тоже аплодировали?

    Там тоже показаны советские достижения,которыми не подавилось поколение нынешнее.

    Только вот подними любого из этих патриотов и спроси-

    А ты читал "Поднятую целину"? Ну или "Как закалялась сталь"

    и в ответ будет блеяние.

    Хотя.наверное,даже неплохо,что кинематограф стал копиркой индийского Болливуда-

    добро должно побеждать зло и уже этому стоит похлопать.

  • Oldlord

    Oldlord
    45 минут назад

    Любопытно, снимут ли кино про современный российский футбол?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    44 минуты назад

    Oldlord

    Любопытно, снимут ли кино про современный российский футбол?



    Так ведь "Тренер" в этом году выйдет.

  • Touareg

    Touareg
    40 минут назад

    1 раз в жизни что-то выиграли в баскетболе и даже фильмы про это невероятное событие снимают. Настолько всё плохо у нас с баскетболом.

  • виталя1979

    виталя1979
    20 минут назад

    не ну фильм не плохой так сказать. Но аактивная муссировка наводит на мысль ,что его продвигают сверх меры. Да и на новогодних каникулах смотреть оп сути было нечего. Отсюда и сборы.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    15 минут назад

    Touareg

    1 раз в жизни что-то выиграли в баскетболе и даже фильмы про это невероятное событие снимают. Настолько всё плохо у нас с баскетболом.



    а сколько баскетбольных/хоккейных/волейбольных/футбольных площадок вы видите из своего окна ? Сколько детей там пропадают игнорируя пивняки ?

    Что , кроме "мадам" Аршавиной жуёт нам телевидение ? Новости про Шарапову - сколько бабла заслужила за бугром ..... ((

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    14 минут назад

    " Амурская область - спортивная "

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