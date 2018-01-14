Благовещенск в лидерах по росту цен на бензин

Автомобильный бензин в Благовещенске с начала 2018 года подорожал на 0,8 %. Максимальный рост отметили в Севастополе – плюс 1,1 %. Изменения стоимости топлива в российских субъектах проанализировали в Росстате.

С 1 по 7 января в России произвели более 756 тысяч тонн бензина и почти 1,5 тысячи тонн дизельного топлива. Бензина по сравнению с предыдущей неделей получили на 9 % меньше. Снижение по объемам дизельного топлива не такое ощутимое – 2,3 %.

Потребительские цены, напротив, пошли в рост. Так, бензин марки АИ-92 и АИ-95 в среднем подорожал на 0,2 %, АИ-98 – на 0,4 %, стоимость дизельного топлива выросла на 0,5 %.

«За прошедший период в 60 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Севастополе – на 1,1 %, Южно-Сахалинске – на 1,0 %, Черкесске, Благовещенске и Биробиджане – на 0,8 %», – отметили в Росстате.

В некоторых регионах зафиксировали снижение цен на бензин. Стоимость топлива упала в Кызыле, Кемерове, Новосибирске и Ярославле – на 0,1-0,3 %.