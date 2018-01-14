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14января
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Благовещенск в лидерах по росту цен на бензин

Благовещенск в лидерах по росту цен на бензин

Автомобильный бензин в Благовещенске с начала 2018 года подорожал на 0,8 %. Максимальный рост отметили в Севастополе – плюс 1,1 %. Изменения стоимости топлива в российских субъектах проанализировали в Росстате.

С 1 по 7 января в России произвели более 756 тысяч тонн бензина и почти 1,5 тысячи тонн дизельного топлива. Бензина по сравнению с предыдущей неделей получили на 9 % меньше. Снижение по объемам дизельного топлива не такое ощутимое – 2,3 %.

Потребительские цены, напротив, пошли в рост. Так, бензин марки АИ-92 и АИ-95 в среднем подорожал на 0,2 %, АИ-98 – на 0,4 %, стоимость дизельного топлива выросла на 0,5 %.

«За прошедший период в 60 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Севастополе – на 1,1 %, Южно-Сахалинске – на 1,0 %, Черкесске, Благовещенске и Биробиджане – на 0,8 %», – отметили в Росстате.

В некоторых регионах зафиксировали снижение цен на бензин. Стоимость топлива упала в Кызыле, Кемерове, Новосибирске и Ярославле – на 0,1-0,3 %.

Просмотров всего: 1683

#транспорт #цены

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    где власть?почему не заботиться о народе?

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    В Амурской области всё дорожает,а зарплата растет пока только на бумаге.

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    Амурская область лидирует, как не плачевно только в отрицательных моментах!

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Хоть в чем то первые. Урааааа

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Может нашему дитятке пора пинка под зад зарядить?

    Сколько можно нифиганеделанием заниматься?

    Народ АО грабят все кому не лень, даже не прячась.

    Очевидно понимают, что бояться тут некого, что присгнул он на верность населению АО , так по недомыслию. Дали прочитать бумажку , ну он сдуру её и прочитал.

    Быстро он просёк , что для безопасного для себя сидения в губерском кресле , достаточно красивые бумажки в Москву слать. Никто же отвечать не заставляет за враеьё.

  • mp2mp

    mp2mp
    2 часа назад

    Росстат, ну незаменимая структура, спасибо за ваш тяжелый и добросовестный труд.

  • Karasik

    Karasik
    2 часа назад

    mp2mp 2 минуты назад

    Росстат, ну незаменимая структура, спасибо за ваш тяжелый и добросовестный труд.

    ++++++++

  • не люблю

    не люблю
    2 часа назад

    ага, ДТ стоило 40 руб за 1 литр, сейчас 44 руб, это ТОЧНО 0,5% ???

  • mp2mp

    mp2mp
    1 час назад

    Это Вам не зарплату прогнозировать на 18 год по 70 т.р., здесь нужна обратная схема, процент повышения нужно занизить, не смейте оспорить формулы расчёта Росстата.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Ура! Мы, как всегда, в лидерах!

    Амурская область вперде!

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Зато у нас самые дешевые продукты в регионе! Или вы хотите сказать что количество машин на дорогах поубавится? Или пить меньше будут? Мне нравится что солярка дорожает. Воздух чище.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Тундра

    Зато у нас самые дешевые продукты в регионе! Или вы хотите сказать что количество машин на дорогах поубавится? Или пить меньше будут? Мне нравится что солярка дорожает. Воздух чище.



    Это каким же недалёким человеком нужно быть , что бы такую дурь выдать.

    Совсем масло в компе под шляпой закончилось?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Тундра

    Зато у нас самые дешевые продукты в регионе! Или вы хотите сказать что количество машин на дорогах поубавится? Или пить меньше будут? Мне нравится что солярка дорожает. Воздух чище.



    Да фсе просто в восторге от повышающихся цен! Страна богатеет не по дням, а по часам. Даёшь бензин по сто рублей за литр!



  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Скоро дрова будем в бензобак засыпать....

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Тундра

    Зато у нас самые дешевые продукты в регионе! Или вы хотите сказать что количество машин на дорогах поубавится? Или пить меньше будут? Мне нравится что солярка дорожает. Воздух чище.



    Это каким же недалёким человеком нужно быть , что бы такую дурь выдать.

    Совсем масло в компе под шляпой закончилось?



    + много

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Victrix

    Скоро дрова будем в бензобак засыпать....



  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    ТундраЗато у нас самые дешевые продукты в регионе! Или вы хотите сказать что количество машин на дорогах поубавится? Или пить меньше будут? Мне нравится что солярка дорожает. Воздух чище.


    К сведению:"солярка" - соляровое масло не используется в качестве топлива в ДВС уже лет 70. Далее: выхлоп дизельного двигателя более чистый, чем Отто мотора.

  • Тундра

    Тундра
    54 минуты назад

    Если дорого не покупайте. Делов-то.

  • full

    full
    50 минут назад

    Тундра

    Если дорого не покупайте. Делов-то.



    Ольга, а качество продуктов Вас не интересует?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    41 минута назад

    Тундра

    Если дорого не покупайте. Делов-то.



    С вами гораздо всё хуже чем можно было предположить изначально.

    Попробуйте построить свой мыслительный процесс по примитивному, от простого к сложному.

    Подорожал бензин, за ним все продукты и вещи и услуги в цене которых они включены многократно.

    А теперь поясните где радоваться и чего прекратить покупать?

    Если вздумаете о росте ЗП писать, то вначале убедитесь в правдивости Росстата вот на этом примере



    ага, ДТ стоило 40 руб за 1 литр, сейчас 44 руб, это ТОЧНО 0,5% ???



    Здесь приврали всего то ничего. Про ЗП врут круче

  • Touareg

    Touareg
    31 минута назад

    Дорожает бензин вслед за ним автоматически дорожает общественный транспорт, такси, грузоперевозки, больше денег уходит на содержание автомобилей пожарных, скорой помощи, полиции, военных. И так по цепочке вырастают в итоге цены на всё подряд, потому что не бывает такого, чтобы где-то прибывало, но нигде не убывало. У нас в стране растёт число миллиардеров, но при этом растёт число людей за чертой бедности. Повышение цен на бензин - это очередной шаг к увеличению числа миллиардеров и повышению числа бедных, потому что владельцы нефтяных компаний станут ещё богаче, а обычные люди ещё беднее.

  • Варфоломей

    Варфоломей
    14 минут назад

    Причина роста цен на топливо-увеличение акциза(налоги государства), которые автоматически оплачиваются не нефтяными компаниями, а гражданами, потребителями этого "золотого", с наночастицами благородного металла от Чубайса),топлива... Налог конечно совершенно неадекватный(сумасшедший), составляет около 65 %... К примеру в такой "проклятой" стране, с бесчеловечным капитализмом, как США, где государство тоже любит жестко взимать налоги со своих граждан, при любой возможности, так даже у этих "безжалостных хищников" акциз на топливо составляет 15%...

  • Братеев

    Братеев
    9 минут назад

    значит голосуем не за Путина

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    8 минут назад

    https://c.radikal.ru/c08/1801/03/19f8b3ba3a46.png

  • Варфоломей

    Варфоломей
    6 минут назад

    Истинных "хозяев России" сложно, да и опасно для власти, обложить налогом на прибыль по ставке 65%, хватит и 13%, а вот граждан- no problems...

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