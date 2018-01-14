Прием окончен: в ЦИК по президентской кампании поступило 70 уведомлений о выдвижении

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В последний день в Центризбирком поступили документы на выдвижение от депутата городской Думы Волгограда Олега Булаева, выдвинутого «Коммунистической партией социальной справедливости», и председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец от «Народной партии России». Пакет документов ближе к полуночи предоставила «Родная партия». Она выдвинула директора «Центра молодости и долголетия» в Саратове Марину Копёнкину.

На проверку документов у ЦИК есть пять дней. Затем должно быть принято решение о регистрации уполномоченных лиц кандидатов либо об отказе в их регистрации. После этого кандидаты смогут открыть избирательные счета и начать сбор подписей.

Процедуру выдвижения прошли 14 кандидатов от партий. В качестве кандидатов в президенты зарегистрированы Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Они освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

Другим кандидатам для регистрации нужно предоставить в ЦИК 100 тысяч подписей в свою поддержку. Сбором заняты 12 выдвиженцев от непарламентских политических сил, в том числе Борис Титов (Партия роста), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Григорий Явлинский («Яблоко»). Подписи собирают и самовыдвиженцы – действующий президент Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, предприниматель Владимир Михайлов. От них требуется втрое больше автографов избирателей – 300 тысяч. ЦИК принимает подписные листы до 18:00 31 января. На проверку подписей у избиркома будет 10 дней, после чего должна последовать регистрация кандидатов.

Всего с начала кампании в комиссию поступило 70 уведомлений о намерении выдвинуть кандидатов: 24 – от партий и 46 – от граждан, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Не предоставил документов 31 потенциальный самовыдвиженец, двенадцати было отказано, регистрация уполномоченных лиц лидера общественного движения «Возрождение» Александра Чухлебова отменена решением Верховного суда России из-за наличия у кандидата вида на жительство в другом государстве.

Выборы президента России состоятся 18 марта.