Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 14 января

14 января слабый снег ожидается практически на всей территории Амурской области. Днем – облачно с прояснениями. В южных и центральных районах столбик термометра опустится до 14-19 градусов ниже нуля, в северных – до 15-20 градусов, местами 25 мороза.

Юго-восточный ветер сменится на северный. Его скорость в среднем достигнет 3-9 метров в секунду. В Благовещенске 14 января также ожидается слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 14-19 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нино Кохреидзе