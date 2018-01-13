В областной филармонии отпраздновали старый новый год

«Год @, или #ДЕДМОРОЗLIVE» – так называется концерт в честь старого нового года, который прошел в областной филармонии в субботу, 13 января. Этот праздник в филармонии отмечают уже 10 лет. И на этих концертах всегда аншлаг. В 2018 году программу вел сам амурский Дед Мороз.

Оправдывая название концерта, Снегурочка возвестила о приближающемся празднике и пригласила всех обязательно запостить фото и видео в соцсети. Поддержали ее ведущие популярной телепрограммы «Благовещенск. Инструкция по применению» – Владас Дедонис, Илья Дементьев и Нина Каденёва.

«Что ж, придётся осваивать интернет, тем более в Год Собаки. Потому что без народной любви и сказка не сказка, и зима не зима», – задумчиво пояснил Дед Мороз.

На концерте выступили Екатерина Шинкевич и «Амур-дуэт», Марина Горбачёва и хореографический ансамбль «Мы», шоу-балет «Максимум», эстрадная студия «Феерия», Ксения Атакова и Сергей Терехов, Татьяна Гусаим и Сергей Лавренов, театр танца «Дефи», цирк «Ап!».

На розыгрыше главный приз – годовой абонемент на все мероприятия областной филармонии – выиграла детский врач из Ивановского района Татьяна Шмагун. Ее номер программки 112 оказался счастливым. За победителем весь год, до 13 января 2019 года будет закреплено 19 место на 15 ряду.

Напоследок амурский Дед Мороз загадал три желания: чтобы международный матч прошёл 14 января, чтобы мост достроили через Амур в 2018 году, и туристов чтобы больше стало.

Подробнее о концерте можно прочитать в разделе «Культпросвет».