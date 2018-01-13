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13 января 2018, 20:23 4

В Благовещенске горел жилой дом

В Благовещенске горел жилой дом
Фото: zab.ru

В субботу, 13 января, в Благовещенске на улице Конной произошло возгорание в семиквартирном жилом доме. К месту пожара прибыли огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части и пожарных частей № 1 и № 12 города Благовещенска – всего 13 человек и четыре единицы техники.

Через десять минут было ликвидировано открытое горение. Огнем повреждена веранда дома по всей площади, деревянная обрешетка кровли повреждена на площади 20 квадратных метров, также от пожара пострадала стена с внешней стороны дома на площади 10 квадратных метров. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Просмотров всего: 1173

#МЧС #пожары

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Что строить собрались на том месте...

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Что строить собрались на том месте...

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Что строить собрались на том месте...

  • Колян

    Колян
    2 часа назад

    СУПЕРМЕГАВАУ! А людей жаль

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