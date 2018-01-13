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13 января 2018, 17:45 0

На севере Приамурья – до минус 36: прогноз погоды на 14 января

На севере Приамурья – до минус 36: прогноз погоды на 14 января
Фото: vecherka.ee

В воскресенье, 14 января, в Амурской области будет облачно с прояснением, в большинстве южных и местами в северных районах пойдет слабый снег. Ветер ночью западный, юго-западный, днем перейдет в северо-западный, северный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 9-14 метров в секунду.

На севере области ночью температура опустится до 31–36 ниже нуля, местами – до 21–26, на юге – до минус 27–32 градусов.

Днем на севере области будет минус 14–19 градусов, местами до 24–29. На юге Приамурья – 11–16 градусов ниже нуля, местами – около 20.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без осадков. Днем облачно с прояснениями, в второй половине дня ожидается слабый снег. Ветер ночью юго-западный, днем – с переходом на северо-западный 1-6 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 22–24, днем – 14-16, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода #природа

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