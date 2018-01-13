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13 января 2018, 17:08 0

Международный оркестр даст концерт в Благовещенске

Международный оркестр даст концерт в Благовещенске

В воскресенье, 14 января, международный оркестр из музыкантов Благовещенска и Китая выступит в большом зале Общественно-культурного центра с концертом «Музыка без границ». Начало в 17:00. За час до него начнут работать интерактивные площадки.

В состав сводного оркестра входит более 60 музыкантов и вокалистов. Несколько масштабных выступлений уже прошли в Китае и в России. Оркестром управляют два дирижера приграничных государств: Анатолий Хопатько – дирижер оркестра AmurJazzBand и дирижер симфонического оркестра народных инструментов округа Хэйхэ Во Бинкунь.

С 16:00 часов в холле второго этажа ОКЦ начнут работу интерактивные площадки, посвященные культуре и традициям России и Китая. Здесь разместятся несколько эксклюзивных фотозон, в одной из них, например, можно будет сфотографироваться в традиционных свадебных нарядах китайских жениха и невесты. Для зрителей откроют выставки художественного творчества двух стран, выставки национальных музыкальных инструментов.

Также можно будет познакомиться с церемониями русского и китайского чаепития. Здесь же будут представлены наиболее интересные экспонаты частной коллекции самоваров, некоторым из которых более 100 лет.

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#концерты #музыка

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