Международный оркестр даст концерт в Благовещенске

В состав сводного оркестра входит более 60 музыкантов и вокалистов. Несколько масштабных выступлений уже прошли в Китае и в России. Оркестром управляют два дирижера приграничных государств: Анатолий Хопатько – дирижер оркестра AmurJazzBand и дирижер симфонического оркестра народных инструментов округа Хэйхэ Во Бинкунь.

С 16:00 часов в холле второго этажа ОКЦ начнут работу интерактивные площадки, посвященные культуре и традициям России и Китая. Здесь разместятся несколько эксклюзивных фотозон, в одной из них, например, можно будет сфотографироваться в традиционных свадебных нарядах китайских жениха и невесты. Для зрителей откроют выставки художественного творчества двух стран, выставки национальных музыкальных инструментов.

Также можно будет познакомиться с церемониями русского и китайского чаепития. Здесь же будут представлены наиболее интересные экспонаты частной коллекции самоваров, некоторым из которых более 100 лет.