«ВКонтакте» снова внесли в список пиратских ресурсов

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«Доклады о том, что компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством, вселяют надежду», — отмечается в документе.

Упоминание сайтов в списке министерства торговли США не влечет правовых последствий и служит напоминанием о существовании проблемы интеллектуального пиратства.