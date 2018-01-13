«ВКонтакте» снова внесли в список пиратских ресурсов
Российскую соцсеть «ВКонтакте» министерство торговли США в очередной раз внесло в список пиратских ресурсов, сообщают «Известия». Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Компанию соцсети составили, в частности, российские торрент-трекеры Rutracker.org и Rapidgator.net.
«Доклады о том, что компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством, вселяют надежду», — отмечается в документе.
Упоминание сайтов в списке министерства торговли США не влечет правовых последствий и служит напоминанием о существовании проблемы интеллектуального пиратства.
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