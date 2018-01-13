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13 января 2018, 16:20 2

«ВКонтакте» снова внесли в список пиратских ресурсов

«ВКонтакте» снова внесли в список пиратских ресурсов
Фото: iz.ru

Российскую соцсеть «ВКонтакте» министерство торговли США в очередной раз внесло в список пиратских ресурсов, сообщают «Известия». Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Компанию соцсети составили, в частности, российские торрент-трекеры Rutracker.org и Rapidgator.net.

«Доклады о том, что компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством, вселяют надежду», — отмечается в документе.

Упоминание сайтов в списке министерства торговли США не влечет правовых последствий и служит напоминанием о существовании проблемы интеллектуального пиратства.

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#интернет #технологии

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    8 часов назад

    А при чем здесь СШП и наша сеть? Мне и им не насрать ли на Вконтакте?

  • Большевик

    Большевик
    2 часа назад

    Смотри ТВ дальше, милый друг и сшП тебя не тронут.

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