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13 января 2018, 14:38 15

У жительницы Благовещенска мошенники украли со счета 200 тысяч рублей

У жительницы Благовещенска мошенники украли со счета 200 тысяч рублей
Фото: finance.rambler.ru

У жительницы Благовещенска украли 200 тысяч рублей. Незнакомая женщина предложила ей заплатить за гараж безналичным способом. Несмотря на то, что амурчанка предоставила данные карты, на которой не было денег, злоумышленники смогли снять средства с другого счета.

Потерпевшая обратилась в полицию. Она сообщила стражам правопорядка, что некоторое время назад разместила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже гаража, где указала свой номер телефона. Ей позвонила женщина и сказала, что готова сделать покупку. Однако в связи с тем, что она находится в командировке в другом городе, предоплату может перевести только по безналичному расчету.

Потерпевшая, опасаясь, что может стать жертвой мошенников, предварительно сняла с банковской карты все деньги, после чего под диктовку злоумышленницы стала проводить комбинации цифр. В итоге с другого принадлежащего потерпевшей счета через личный кабинет списались 200 тысяч рублей.

По факту мошенничества полиция Благовещенска возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 3113

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    10 часов назад

    Лошара.

  • wnw123

    wnw123
    10 часов назад

    Лохобоище

  • Rak900

    Rak900
    10 часов назад

    сожалеем о вашей не удаче)

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    10 часов назад

    И сколько у ней таких счетов?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    9 часов назад

    Не понял, как они деньги-то сняли? Ну захотела она деньги за гараж перевести, номер карты ей сказала и пусть переводит. Как тут можно лохануться?

  • Myxira

    Myxira
    9 часов назад

    Сергей вокалист

    И сколько у ней таких счетов?



    Судя по всему, один. Иначе, почистили бы все ))

  • Tуман

    Tуман
    9 часов назад

    У меня тоже периодически жена снимает деньги со счёта. Привлечь по статье?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    9 часов назад

    У меня такое ощущение, что потерпевшая чего-то не договаривает. Если она предоставила просто номер счёта, то ничего подобного произойти бы не могло в принципе.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    8 часов назад

    Генрих VIУ меня такое ощущение, что потерпевшая чего-то не договаривает. Если она предоставила просто номер счёта, то ничего подобного произойти бы не могло в принципе.


    Вот и у меня такое ощущение. Либо в статье что-то недописали.

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    8 часов назад

    Tуман

    У меня тоже периодически жена снимает деньги со счёта. Привлечь по статье?



    Непременно. По всей строгости закона. Чтоб впредь неповадно было. :-)

  • BGAO1

    BGAO1
    7 часов назад

    Заметили, у этих женщин, бабушек, постоянно деньги тырят таким способом, и у них всегда есть деньги причём от 200 тыс.р. и более. Уверен, что не все могут похвастаться такими заначками.

  • Алгебра

    Алгебра
    6 часов назад

    Потерпевшая -продавец гаража, то есть на ее карту должны были прийти деньги. Для этого нужно только назвать номер карты и ждать деньги. Но написано, что она под диктовку вводила комбинации цифр. Что это такое и зачем? Непонятки какие-то.

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    а как же договор, регистрация в МФЦ и деньги сразу при подаче заявления.

  • Буцефал

    Буцефал
    1 час назад

    Не хочешь учится на ошибках людей, учись на своих...

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Алгебра

    Потерпевшая -продавец гаража, то есть на ее карту должны были прийти деньги. Для этого нужно только назвать номер карты и ждать деньги. Но написано, что она под диктовку вводила комбинации цифр. Что это такое и зачем? Непонятки какие-то.



    Всё предельно понятно, мошенница таким способом получила доступ к личному кабинету.

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