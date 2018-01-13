У жительницы Благовещенска мошенники украли со счета 200 тысяч рублей

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У жительницы Благовещенска украли 200 тысяч рублей. Незнакомая женщина предложила ей заплатить за гараж безналичным способом. Несмотря на то, что амурчанка предоставила данные карты, на которой не было денег, злоумышленники смогли снять средства с другого счета.

Потерпевшая обратилась в полицию. Она сообщила стражам правопорядка, что некоторое время назад разместила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже гаража, где указала свой номер телефона. Ей позвонила женщина и сказала, что готова сделать покупку. Однако в связи с тем, что она находится в командировке в другом городе, предоплату может перевести только по безналичному расчету.

Потерпевшая, опасаясь, что может стать жертвой мошенников, предварительно сняла с банковской карты все деньги, после чего под диктовку злоумышленницы стала проводить комбинации цифр. В итоге с другого принадлежащего потерпевшей счета через личный кабинет списались 200 тысяч рублей.

По факту мошенничества полиция Благовещенска возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, сообщает пресс-служба областного управления МВД.