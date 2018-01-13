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13 января 2018, 14:05 15

В Зейском районе охотники избили охотинспекторов

В Зейском районе охотники избили охотинспекторов
Фото: Tomsk.Ru

В Зейском районе двое задержанных охотинспекторами местных жителей напали на представителей власти. Применив насилие, они забрали изъятое оружие, сели в машину и скрылись.

12января Зейский районный суд признал обоих 27-летних местных жителей виновными в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Одного обвиняли в применении насилия не опасного для жизни и здоровья, а второго – насилия, опасного для жизни и здоровья.

Суд установил, что 18 августа 2015 года в вечернее время в районе села Сиан Зейского района охотинспекторы остановили двух молодых людей. Местные жители во время досмотра их транспортного средства, нанесли телесные повреждения представителям власти, изъятые у них три охотничьих ружья и скрылись с места происшествия.

Свою вину в совершении преступления они не признали.

Суд признал граждан виновными и назначил одному из них наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, второму – в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Кроме того, суд удовлетворил заявленный гражданский иск одним из потерпевших в размере 50 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Зейского района.

Просмотров всего: 2262

#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Немо

    Немо
    10 часов назад

    Условные наказания до добра не доведут. Особенно в России.

  • chilly

    chilly
    9 часов назад

    условно?! За "применение насилия, опасного для жизни и здоровья"?...

    Вопрос к судье: сколько это стоило? ;-)

  • Victrix

    Victrix
    9 часов назад

    Фемида ля комедия...

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    8 часов назад

    Да как условно то?!

  • NEOS

    NEOS
    7 часов назад

    Вот я думаю....К А К и Ч Т О можно спрашивать с охотников за малую провинность в условиях выживания, когда чиновники ВОРУЮТ нагло и открыто миллионами в валюте и остаются безнаказанными? В забытой Амурской губернии!

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    7 часов назад

    NEOSВот я думаю....К А К и Ч Т О можно спрашивать с охотников за малую провинность в условиях выживания, когда чиновники ВОРУЮТ нагло и открыто миллионами в валюте и остаются безнаказанными? В забытой Амурской губернии!


    То есть можно и нужно нарушать закон всем?Раз пошла такая пляска?Вот придут к тебе пара молодчиков и заберут все что им нравится,потомушта им жить надо на что то,одобряешь?Миллионов долларов естественно они не найдут,но остатки мелочи с кошелька вытряхнут и мобилу точно заберут,а как же,можно,чиновники миллионами тырят ведь!

  • NEOS

    NEOS
    7 часов назад

    Семен Васильевич А.

    NEOS

    Вот я думаю....К А К и Ч Т О можно спрашивать с охотников за малую провинность в условиях выживания, когда чиновники ВОРУЮТ нагло и открыто миллионами в валюте и остаются безнаказанными? В забытой Амурской губернии!



    То есть можно и нужно нарушать закон всем?Раз пошла такая пляска?Вот придут к тебе пара молодчиков и заберут все что им нравится,потомушта им жить надо на что то,одобряешь?


    на ты я с тобой не переходил, но если ты, невежа, иначе не можешь - изволь...что касается твоего сравнения, то пример тупой. Не надо путать личную шерсть с государственной.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    7 часов назад

    Ошибаешься,дарагой,давно уж перешел!А вот беспредел в любом его виде должен пресекаться на корню,личная там шерсть или государственная-неважно!Сегодня молодчики за кабаном,а завтра по квартирам,потому как сегодня не остановили!

  • NEOS

    NEOS
    7 часов назад

    Не надо охотников путать с бандосами! я же сказал выше. Охотник вам не идиот! Он НЕ ПОЙДЁТ бомбить народ!

  • BGAO1

    BGAO1
    7 часов назад

    Применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей и условный срок!!! Вод бы глянуть хоть одним глазком, что бы было если бы эти хлопцы надавали по щам судье и прокурору прямо в зале суда, а что представители власти при исполнении.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    7 часов назад

    К сожалению,у нас любой идиот может пройти медкомиссию и купить ствол!Пример этих двоих об этом и говорит!

  • NEOS

    NEOS
    7 часов назад

    Семен Васильевич А.

    К сожалению,у нас любой идиот может пройти медкомиссию и купить ствол!Пример этих двоих об этом и говорит!



    может пройти любой? это вряд ли...и причём тут медкомиссия?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Судьи добренькие....

  • full

    full
    2 часа назад

    BGAO1

    Применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей и условный срок!!! Вод бы глянуть хоть одним глазком, что бы было если бы эти хлопцы надавали по щам судье и прокурору прямо в зале суда, а что представители власти при исполнении.



    Представители власти. Нонеча не вызывает никакого пиетета, увы. Не зарекомендовала себя власть, к сожалению.

  • igor28rus

    igor28rus
    1 час назад

    охот инспекторы это самые что ненаесть браконьеры в законе которые нечего не боятся. это было есть и будет. и ненадо их жалеть, охотник, даже браконьер некогда ненаподет на инспектора. наглые, зажранные охот инспекторы сами провоцируют.

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