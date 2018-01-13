В Зейском районе охотники избили охотинспекторов

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В Зейском районе двое задержанных охотинспекторами местных жителей напали на представителей власти. Применив насилие, они забрали изъятое оружие, сели в машину и скрылись.

12января Зейский районный суд признал обоих 27-летних местных жителей виновными в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Одного обвиняли в применении насилия не опасного для жизни и здоровья, а второго – насилия, опасного для жизни и здоровья.

Суд установил, что 18 августа 2015 года в вечернее время в районе села Сиан Зейского района охотинспекторы остановили двух молодых людей. Местные жители во время досмотра их транспортного средства, нанесли телесные повреждения представителям власти, изъятые у них три охотничьих ружья и скрылись с места происшествия.

Свою вину в совершении преступления они не признали.

Суд признал граждан виновными и назначил одному из них наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, второму – в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Кроме того, суд удовлетворил заявленный гражданский иск одним из потерпевших в размере 50 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Зейского района.