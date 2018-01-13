Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13января
Предыдущая новость
сегодня, 12:18 1

Средняя зарплата соцработников в 2018 году превысит 35 тысяч рублей

Средняя зарплата соцработников в 2018 году превысит 35 тысяч рублей

В областном правительстве представители минсоцзащиты озвучили информацию об итогах работы и планах на будущее. На совещании подняли вопрос о заработной плате работников социальной сферы. В 2017 году их средняя зарплата превышала 27 тысяч рублей, в 2018-м она будет больше 35 тысяч.

«Безусловно, мы понимаем важность этого министерства, ведь его деятельность напрямую затрагивает интересы большого количества амурчан», – подчеркнул губернатор Александр Козлов.

В 2017 году в полном объеме осуществлялись выплаты малоимущим семьям в случае рождения третьего (или последующего) ребенка до достижения им трех лет. Выплаты в размере 11,5 тысячи рублей получали более 5,7 тысячи человек. Такие выплаты предусмотрены и в 2018 году.

В 2017 году доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составила 54,2 %. На 2018 год запланировано уже 59 %.

Уже запланированы работы, направленные на обеспечение комфортного доступа для инвалидов на объектах соцзащиты, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, управления занятости населения.

«Безусловно, оборудование пандусов, кнопок вызова, других приспособлений – это очень важно для инвалидов. Но есть и позиции, которые вызывают некоторое сомнение. Я уверен, что перед тем, как эти работы начинать, необходимо узнать мнение людей, для которых это делается. Нам очень важно учесть мнение людей с ограниченными возможностями», – отметил Александр Козлов и поручил министерству ознакомиться с мнением граждан и при необходимости внести в планы определенные коррективы.

Также на совещании речь шла о необходимости приобретения нового транспорта для учреждений соцзащиты. В первую очередь транспорт необходим в Малиновский дом-интернат. Александр Козлов взял на контроль эту ситуацию, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 165

#областная власть #соцзащита #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Озеро

    Озеро
    2 минуты назад

    Так же как и врачи будут получать 70 тр? Зачем АИ перед выборами Пу так народ заводит? Вранье же это все! В последнем АиФе пишут Набиуллина ежемесячно получает 2,3 млн тр. Остальные в правительстве чуть меньше. Не пойду на выборы! Буду нолосовать против всех!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 9

На капитальный ремонт теплотрассы в Благовещенске нужны 30 миллионов рублей
Общество 21

Комиссия минздрава не нашла серьезных нарушений в Свободненской больнице
Общество 66

Второе гражданство: какие страны выбирают амурчане
Общество 1

Курсанты ДВОКУ в национальных костюмах поздравили с Рождеством детей