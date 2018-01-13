Средняя зарплата соцработников в 2018 году превысит 35 тысяч рублей

В областном правительстве представители минсоцзащиты озвучили информацию об итогах работы и планах на будущее. На совещании подняли вопрос о заработной плате работников социальной сферы. В 2017 году их средняя зарплата превышала 27 тысяч рублей, в 2018-м она будет больше 35 тысяч.

«Безусловно, мы понимаем важность этого министерства, ведь его деятельность напрямую затрагивает интересы большого количества амурчан», – подчеркнул губернатор Александр Козлов.

В 2017 году в полном объеме осуществлялись выплаты малоимущим семьям в случае рождения третьего (или последующего) ребенка до достижения им трех лет. Выплаты в размере 11,5 тысячи рублей получали более 5,7 тысячи человек. Такие выплаты предусмотрены и в 2018 году.

В 2017 году доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составила 54,2 %. На 2018 год запланировано уже 59 %.

Уже запланированы работы, направленные на обеспечение комфортного доступа для инвалидов на объектах соцзащиты, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, управления занятости населения.

«Безусловно, оборудование пандусов, кнопок вызова, других приспособлений – это очень важно для инвалидов. Но есть и позиции, которые вызывают некоторое сомнение. Я уверен, что перед тем, как эти работы начинать, необходимо узнать мнение людей, для которых это делается. Нам очень важно учесть мнение людей с ограниченными возможностями», – отметил Александр Козлов и поручил министерству ознакомиться с мнением граждан и при необходимости внести в планы определенные коррективы.

Также на совещании речь шла о необходимости приобретения нового транспорта для учреждений соцзащиты. В первую очередь транспорт необходим в Малиновский дом-интернат. Александр Козлов взял на контроль эту ситуацию, сообщает пресс-служба областного правительства.