Благовещенская библиотека выиграла грант на полмиллиона

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Проекторы, экраны, мебель и новые книги – всё это получила благовещенская библиотека имени Чехова благодаря выигранному гранту. Причем половину этих средств перечислили обычные россияне, решившие поддержать предложенные идеи.

В ноябре 2017 года муниципальная информационная библиотечная система выиграла два гранта на федеральной интернет-площадке «Начинание» на общую сумму 430 тысяч рублей. Благодаря грантам «Социальный тандем» и «Они выходят из тени» для детско-юношеской библиотеки имени Чехова было приобретено современное оборудование: проекторы, автоматические экраны и другое. А также новая комфортная мебель: столы, стулья, книжные стеллажи, кресла. В фойе библиотеки появятся два удобных современных рабочих места для посетителей, где можно воспользоваться интернет-ресурсами.

Благодаря гранту более чем на сто экземпляров пополнится книжный фонд библиотеки: это произведения популярных современных российских и зарубежных писателей для подростков и молодёжи, а также комиксы.

Активная фаза реализации проекта начнётся в феврале 2018 года, когда в библиотеке будет завершена установка и монтаж оборудования, поступит вся заказанная литература. Однако уже сейчас в библиотеке юные читатели могут поиграть в различные настольные игры: от развлекательных до познавательных, позаниматься песочной анимацией и даже поиграть в настольный теннис, сообщает пресс-служба городской администрации.