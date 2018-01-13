Замглавврача Завитинской больницы обвиняют во взяточничестве

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Медика обвиняют по уголовным статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «Служебный подлог». Прокурор Завитинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, фиктивные листы нетрудоспособности были оформлены без проведения медицинского осмотра и оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях. В них внесли заведомо ложные сведения, устанавливающие факт временной нетрудоспособности гражданина и влекущие юридические последствия в виде освобождения его от трудовой деятельности.

В четверг, 12 января, уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой передано в Завитинский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.