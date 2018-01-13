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сегодня, 10:24 3

Замглавврача Завитинской больницы обвиняют во взяточничестве

Замглавврача Завитинской больницы обвиняют во взяточничестве
Фото: onf.ru

Бывшего заместителя главного врача Завитинской больницы обвиняют в том, что в период с 14 февраля по 7 марта 2017 года она получила взятку в размере 15 000 рублей за оформление гражданину фиктивных листков нетрудоспособности на один месяц.

Медика обвиняют по уголовным статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «Служебный подлог». Прокурор Завитинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, фиктивные листы нетрудоспособности были оформлены без проведения медицинского осмотра и оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях. В них внесли заведомо ложные сведения, устанавливающие факт временной нетрудоспособности гражданина и влекущие юридические последствия в виде освобождения его от трудовой деятельности.

В четверг, 12 января, уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой передано в Завитинский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#Завитинск #здоровье #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    3 часа назад

    Прям супер коррупционера поймали..

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Да, после такой цифры,получит по полной,ведь пишут,что надо воровать миллиардами,не можешь,не берись.

  • Algol

    Algol
    1 час назад

    Такое деяние все-равно является преступлением, независимо от того, что кто-то "ворует миллиардами"

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