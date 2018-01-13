Замглавврача Завитинской больницы обвиняют во взяточничестве
Бывшего заместителя главного врача Завитинской больницы обвиняют в том, что в период с 14 февраля по 7 марта 2017 года она получила взятку в размере 15 000 рублей за оформление гражданину фиктивных листков нетрудоспособности на один месяц.
Медика обвиняют по уголовным статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «Служебный подлог». Прокурор Завитинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.
По версии следствия, фиктивные листы нетрудоспособности были оформлены без проведения медицинского осмотра и оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях. В них внесли заведомо ложные сведения, устанавливающие факт временной нетрудоспособности гражданина и влекущие юридические последствия в виде освобождения его от трудовой деятельности.
В четверг, 12 января, уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой передано в Завитинский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
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