В доме у амурчанина нашли мешок с марихуаной

В Амурской области транспортные полицейские задержали подозреваемого, который дома хранил наркотики. По его словам, марихуану он изготовил сам, собрав дикорастущую коноплю в лесу.

Оперативники Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте изъяли наркотические средства в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мешок с марихуаной они обнаружили в квартире у 38-летнего мужчины. Вес наркотического средства превысил 2,5 килограмма.

Подозреваемый рассказал, что наркотическое средство он изготовил сам: собрал в лесу кусты дикорастущей конопли. Мужчина является наркозависимым и временно не работающим. Ранее он был судим за совершение имущественного преступления. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.