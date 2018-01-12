На капитальный ремонт теплотрассы в Благовещенске нужны 30 миллионов рублей

План ремонта инженерных сетей на 2018 год формируют в администрации Благовещенска. В него могут включить теплотрассу по улице Воронкова. Участки на выездном совещании обсудили мэр Валентина Калита и представители АКС.

Улица Воронкова высоких гостей встретила ремонтными работами. На участке от Студенческой до Новотроицкого шоссе коммунальщики откачивали грунтовые воды. Они подтапливают тепловую сеть. Теплотрасса на этом участке введена в эксплуатацию в 1989 году, и с этого периода капитальный ремонт не проводился. Протяженность теплотрассы – более 500 метров.

За последние пять лет на теплотрассе по Воронкова произошло 4 аварии, сейчас трубы периодически подтапливают грунтовые воды, что приводит к ускоренному коррозийному износу. Если теплотрасса выйдет из строя, без тепла останутся жители микрорайона Европейский и три жилых дома в 408 квартале города.

Коммунальщики подсчитали – на капитальный ремонт теплотрассы требуется более 30 миллионов рублей.

«В начале каждого года мы анализируем проблемы и итоги прошлого года, в том числе в вопросах ЖКХ, и планируем решение конкретных задач. В прошлом году, проанализировав ситуацию по порывам на городских водопроводах, мы провели большую работу по ремонту участков на первом и 15-м километрах Игнатьевского шоссе, чем полностью исключили порывы на данном участке. В этому году у нас вызывает беспокойство отрезок, на котором мы сейчас находимся, имеется значительный износ теплотрассы, что может впоследствии привести к коммунальным авариям», – сказала мэр города Валентина Калита.

Глава администрации дала поручение первому заместителю проработать с министерством ЖКХ области вопрос о включении данного участка теплотрассы в региональную программу по модернизации жилищно-коммунального комплекса на 2018 год.

«Практика работы с областным правительством по участию города в программе модернизации коммунальной инфраструктуры у нас достаточно большая. Ежегодно мы получаем денежные средства на проведение определенных видов работ на объектах коммунальной инфраструктуры. Так, в 2014 году Благовещенск получил более 100 миллионов рублей на модернизацию котельной в 74-м квартале – одной из крупнейших котельных города, в прошлом году мы провели ремонт участка водопровода», – рассказал первый заместитель мэра Владимир Константинов.