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12 января 2018, 21:47 7

На капитальный ремонт теплотрассы в Благовещенске нужны 30 миллионов рублей

На капитальный ремонт теплотрассы в Благовещенске нужны 30 миллионов рублей

План ремонта инженерных сетей на 2018 год формируют в администрации Благовещенска. В него могут включить теплотрассу по улице Воронкова. Участки на выездном совещании обсудили мэр Валентина Калита и представители АКС.

Улица Воронкова высоких гостей встретила ремонтными работами. На участке от Студенческой до Новотроицкого шоссе коммунальщики откачивали грунтовые воды. Они подтапливают тепловую сеть. Теплотрасса на этом участке введена в эксплуатацию в 1989 году, и с этого периода капитальный ремонт не проводился. Протяженность теплотрассы – более 500 метров.

За последние пять лет на теплотрассе по Воронкова произошло 4 аварии, сейчас трубы периодически подтапливают грунтовые воды, что приводит к ускоренному коррозийному износу. Если теплотрасса выйдет из строя, без тепла останутся жители микрорайона Европейский и три жилых дома в 408 квартале города.

Коммунальщики подсчитали – на капитальный ремонт теплотрассы требуется более 30 миллионов рублей.

«В начале каждого года мы анализируем проблемы и итоги прошлого года, в том числе в вопросах ЖКХ, и планируем решение конкретных задач. В прошлом году, проанализировав ситуацию по порывам на городских водопроводах, мы провели большую работу по ремонту участков на первом и 15-м километрах Игнатьевского шоссе, чем полностью исключили порывы на данном участке. В этому году у нас вызывает беспокойство отрезок, на котором мы сейчас находимся, имеется значительный износ теплотрассы, что может впоследствии привести к коммунальным авариям», – сказала мэр города Валентина Калита.

Глава администрации дала поручение первому заместителю проработать с министерством ЖКХ области вопрос о включении данного участка теплотрассы в региональную программу по модернизации жилищно-коммунального комплекса на 2018 год.

«Практика работы с областным правительством по участию города в программе модернизации коммунальной инфраструктуры у нас достаточно большая. Ежегодно мы получаем денежные средства на проведение определенных видов работ на объектах коммунальной инфраструктуры. Так, в 2014 году Благовещенск получил более 100 миллионов рублей на модернизацию котельной в 74-м квартале – одной из крупнейших котельных города, в прошлом году мы провели ремонт участка водопровода», – рассказал первый заместитель мэра Владимир Константинов.

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#городская власть #ЖКХ #строительство #финансы

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Комментарии
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  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    ...а АКС опять не при делах?

  • full

    full
    3 часа назад

    Вона чо, банальный ремонт они величают пунктом программы модернизации. Наверное от собственной значимости ворочаются во сне, бедняжки...

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    А сколько бабла вбухали в ремонт коммуникаций на отрезке ул. Чайковского между ул. Зейской и Фрунзе? Там новенький асфальт в 6 местах уже раздолблен....кто за повторные ремонты и заплатки из асфальта платит?

  • rediska

    rediska
    3 часа назад

    KatsА сколько бабла вбухали в ремонт коммуникаций на отрезке ул. Чайковского между ул. Зейской и Фрунзе? Там новенький асфальт в 6 местах уже раздолблен....кто за повторные ремонты и заплатки из асфальта платит?


    Ты да я, да мы с тобой

  • Михуил

    Михуил
    2 часа назад

    примета такая заговорили о ремонте в январе по любому все лето будем без горячей воды.

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад

    И чё, от 20 тонн золота ничего не осталось... "всё пропилИ и прое... а на оставшиеся рубли не построишь корабли инженерные сетИ"(с)

  • Сама справедливость

    Сама справедливость
    2 часа назад

    О каком золоте речь?

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