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12 января 2018, 20:45 4

В Белогорске вручили первые медали новорожденным

В Белогорске вручили первые медали новорожденным

Медали «Рожденному в Белогорске» вручили родителям первых четырех малышей, родившихся в 2018 году. Чеканные металлические знаки вручили на церемонии государственной регистрации детей в городском отделе ЗАГС.

Первыми медалистами стали Данил Кильчанов, Никита Мазурин, Матвей Курган и Милана Мамаева. На церемонию пришли близкие и родные новорожденных белогорцев. Памятные знаки получили родители.

«Рождение ребенка – это всегда радость, тревога и надежда, – обратилась к молодым родителям замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Я как мама прекрасно понимаю, что эти мгновения хочется сохранить в памяти – в фотографиях, милых вещичках, которые будут храниться в ваших семьях долгие годы. В нашем городе, по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, в память о рождении ребенка с 1 января 2018 года вручаются медали "Рожденному в Белогорске". Вместе со всеми памятными вещами вашим детям, когда они вырастут, вы передадите эти памятные знаки – знаки внимания к вам, знак того, что в вашей семье было это радостное, счастливое событие».

Первую медаль получил Даниил. В Белогорске мальчик первым появился на свет в новом году. Вместе с родителями на церемонию пришла и 85-летняя прабабушка малыша.

«Замечательное сегодня мероприятие. Раньше я такого не видела. Поздравляю всех! Здоровья вам и счастья. Спасибо вам, мои внуки, что родили мне таких замечательных правнуков!» – сказала Клавдия Курган.

Намерение вручать семьям памятный знак глава Белогорска озвучил в видеообращении ко Дню матери. Эту идею предложил один из пользователей социальных сетей, а местная администрация воплотила в жизнь. Памятный знак представляет собой медаль диаметром в 5 сантиметров, к каждому прилагается удостоверение с номером. Первая партия чеканных металлических знаков с надписью «Рожденному в Белогорске» пришла в город в канун Нового года.

Получать медали бесплатно будут те, кто родился с 1 января 2018 года. Желающие, вне зависимости от даты рождения, смогут его приобрести.

Просмотров всего: 199

#Белогорск #дети

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    И что она дает? Просто кусок пластика хранить несколько лет?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Почему бы и в Благовещенске не завести такую традицию? "Рожден на Амуре, город Благовещенск"

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    это заслуга Мелюкова

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад



    вручили первые медали новорожденным



    Чинуши исчерпали все возможности фантазировать ))))

    Интересно, следующий заскок - присвоение младенцам звания "Герой России Муниципального Образования" ?

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