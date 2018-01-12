Благовещенка купила консервированную сайру с червями (видео)

Неприятное содержимое консервной банки жительница Благовещенска продемонстрировала на видео, которое пользователи одного из мессенджеров пересылают друг другу. Горожанка рассказала, что купила продукт в одном из магазинов областного центра.

«Ну вот и мы попались на эту удочку. Магазин, который находится в Благовещенске по улице Лазо. Приобретена была эта баночка на салатик, на "мимозу". Вы видите, что здесь мы обнаружили. Это – черви. Сначала я вообще не поняла, что это», – говорит благовещенка.

Консервированная сайра произведена на одном из предприятий Приморского края. На банке указано – «сделано в России». Видео с неприятным содержимым редакция Амур.инфо направила производителю с просьбой разъяснить, как в консервную банку могли попасть черви.