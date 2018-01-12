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12 января 2018, 20:29 13

Благовещенка купила консервированную сайру с червями (видео)

Благовещенка купила консервированную сайру с червями (видео)

Неприятное содержимое консервной банки жительница Благовещенска продемонстрировала на видео, которое пользователи одного из мессенджеров пересылают друг другу. Горожанка рассказала, что купила продукт в одном из магазинов областного центра.

«Ну вот и мы попались на эту удочку. Магазин, который находится в Благовещенске по улице Лазо. Приобретена была эта баночка на салатик, на "мимозу". Вы видите, что здесь мы обнаружили. Это – черви. Сначала я вообще не поняла, что это», – говорит благовещенка.

Консервированная сайра произведена на одном из предприятий Приморского края. На банке указано – «сделано в России». Видео с неприятным содержимым редакция Амур.инфо направила производителю с просьбой разъяснить, как в консервную банку могли попасть черви.

Просмотров всего: 1442

#здоровье #производство

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Комментарии
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  • Елена2

    Елена2
    4 часа назад

    Покупаю сайру очень редко , но если покупаю , то только доброфлот с южноморского . Всегда банка полная рыбы а не воды , и вкусная , рекомендую ( не реклама)

  • Rak900

    Rak900
    4 часа назад

    думаю все поняли про какой магазин? ма...

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    4 часа назад

    если черви живые, производителя можно привлечь за жестокое обращение с животными

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    4 часа назад

    блин сколько я червяков скушал

  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    Вредная Кошка

    если черви живые, производителя можно привлечь за жестокое обращение с животными



    А если они законсервировались, то чего уж обижаться.

  • Талли

    Талли
    4 часа назад

    Елена2

    Покупаю сайру очень редко , но если покупаю , то только доброфлот с южноморского . Всегда банка полная рыбы а не воды , и вкусная , рекомендую ( не реклама)



    То же такую только беру. Фу, блин.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    4 часа назад

    Весь прикол в том,что это может продаваться не только в ТОМ магазине на Лазо ,которых кстати на этой улице 2,а в любом другом!Тут нагибать надо производителя!Да и поставщика до кучи!

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    4 часа назад

    Вредная Кошкаесли черви живые, производителя можно привлечь за жестокое обращение с животными


    А еще лучше привлекать животных,производящих это

  • Бунтарь

    Бунтарь
    4 часа назад

    Видео начинается после вскрытия консервов. Поэтому черви могли попасть туда после вскрытия. Если это черви. Нельзя же быть настолько легковерными.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    4 часа назад

    "Дальморепродукт" можно брать сайру только производства плавбазы "Петр Житников" однотипный с "Всеволод Симбирцев" под торговой маркой "Доброфлот".

  • fengjie

    fengjie
    1 час назад

    Ха!Я тоже позавчера такую же банку открыла...с червями,покупала сайру в Самбери!Синяя этикетка,сделана по ГОСТу!:)))

  • fengjie

    fengjie
    1 час назад

    Правда черви мертвые были,свареные вместе с кусочками рыбы!Жаль потраченных денег,сайра отправилась в ведро!

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    А вот на броненосце "Потемкин" в 1905 году после этого начался бунт...

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