Комиссия минздрава не нашла серьезных нарушений в Свободненской больнице

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После жалоб пациентов Свободненскую больницу проверил амурский минздрав. В учреждение выехали замминистра здравоохранения и председатель комитета заксобрания по вопросам социальной политики.

Специальная комиссия проверила Свободненскую больницу после жалоб местных жителей. Пациенты пожаловались на невыносимые условия в инфекционном отделении и в доказательство опубликовали фотографии в социальных сетях.

На место выехали председатель комитета заксобрания по вопросам социальной политики Ирина Киевская и первый заместитель министра здравоохранения области Елена Николаева. Они осмотрели больницу вместе с главврачом Ниной Лесик и не нашли серьезных нарушений, кроме неудовлетворительного состояния интерьера.

Главврач больницы рассказала, что в течение 2016 и 2017 годов больница проводила ремонтные работы за счет собственных средств. Только в прошлом году на эти цели было направлено около пяти миллионов рублей, из них более трех миллионов – из областного бюджета.

Ранее в ответе на запрос Амур.инфо Нина Лесик сообщила, что на проведение ремонта инфекционного отделения предварительно требуется 7 миллионов 852 тысячи рублей, в том числе на капитальный ремонт кровли – 2 миллиона 665 тысяч рублей.

На ремонт инфекционного отделения в 2018 году планируется выделить средства в объеме 2,6 миллиона рублей – этих средств хватит на ремонт кровли.

После осмотра больницы Ирина Киевская отметила, что берет под личный контроль решение вопросов обустройства, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.