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12 января 2018, 19:46 14

Комиссия минздрава не нашла серьезных нарушений в Свободненской больнице

Комиссия минздрава не нашла серьезных нарушений в Свободненской больнице
Фото: zsamur.ru

После жалоб пациентов Свободненскую больницу проверил амурский минздрав. В учреждение выехали замминистра здравоохранения и председатель комитета заксобрания по вопросам социальной политики.

Специальная комиссия проверила Свободненскую больницу после жалоб местных жителей. Пациенты пожаловались на невыносимые условия в инфекционном отделении и в доказательство опубликовали фотографии в социальных сетях.

На место выехали председатель комитета заксобрания по вопросам социальной политики Ирина Киевская и первый заместитель министра здравоохранения области Елена Николаева. Они осмотрели больницу вместе с главврачом Ниной Лесик и не нашли серьезных нарушений, кроме неудовлетворительного состояния интерьера.

Главврач больницы рассказала, что в течение 2016 и 2017 годов больница проводила ремонтные работы за счет собственных средств. Только в прошлом году на эти цели было направлено около пяти миллионов рублей, из них более трех миллионов – из областного бюджета.

Ранее в ответе на запрос Амур.инфо Нина Лесик сообщила, что на проведение ремонта инфекционного отделения предварительно требуется 7 миллионов 852 тысячи рублей, в том числе на капитальный ремонт кровли – 2 миллиона 665 тысяч рублей.

На ремонт инфекционного отделения в 2018 году планируется выделить средства в объеме 2,6 миллиона рублей – этих средств хватит на ремонт кровли.

После осмотра больницы Ирина Киевская отметила, что берет под личный контроль решение вопросов обустройства, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

Просмотров всего: 787

#заксобрание #областная власть #Свободный

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Комментарии
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  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    5 часов назад

    ничо не понятно - интерьер инфекционного отделения соответствует вчерашним фото или нет? или это была гнусная клевета?

    Поконкретнее бы. А то на отписку похоже. Это дело нам привычное.

  • Илонна

    Илонна
    4 часа назад

    На задний фон на фото посмотрите- за Лесик, около раковины на стену. Для наших горожан они считают это достойным обрамлением.

  • galka

    galka
    4 часа назад

    на 5 миллионов сделали ремонт. Где делали то? Что то пациенты больницы не заметили....

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    4 часа назад

    Кто эта женщина в черных очках?Что она там видит?А раковина там за женщиной справа действительно,грязная,да и на стене словно грязь плохо отмытая

  • Елена НЕБО

    Елена НЕБО
    4 часа назад

    Интересно, а на что ушли те 5 млн.руб в 2017 году? Сметы и договоры никто не проверил? Может там ремонт 1 кв.м 200 тыс.руб.... И делают -родные и близкие, с разрешения того же министерства(((

  • Пыжыков

    Пыжыков
    3 часа назад

    изoниaзидoм

    Кто эта женщина в черных очках?



    Это Ирина Киевская владелец свободненских заводов (асфальтовых), газет (Зейские огни) и пароходов (котельных и свалок), бывший бизнес-партнер Робика Каминского, а ныне депутат ЗС от ЕР

  • Афоня

    Афоня
    3 часа назад

    Проверка минздрава это пустое место. Там нужна прокуратура или ещё что в этом роде. А рыжая шуганулась хорошо.

  • Аня2828

    Аня2828
    3 часа назад

    киевская это главная офреистка панаобещала на выборах людям кучу всего и слилась в наглую

  • Талли

    Талли
    3 часа назад

    Это Киевская. Кто сейчас лежит в инфекционном отделение? Пришлите фото. Сегодняшние.

  • СКР

    СКР
    3 часа назад

    Аня2828

    киевская это главная офреистка панаобещала на выборах людям кучу всего и слилась в наглую



    Она же по ходу и подряд на ремонт больницы получает!

  • Илонна

    Илонна
    3 часа назад

    Несуществующие бригады строителей?....

  • Аня2828

    Аня2828
    3 часа назад

    а еще она владеет единственным в городе расчетнокассовым центром и скаждого жителя с квартплаты процент имеет причем самый немаленький в области вот такая народная избранница

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    почему на выборах молчат люди?

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    3 часа назад

    Не нашли серьезных нарушений, кроме интерьера..

    А жалобы и были в основном на интерьер

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