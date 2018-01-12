Хоккейная коробка на льду Амура в Благовещенске готова к международному матчу

Фото: amurobl.ru

В пятницу, 12 января, в Благовещенске ледовую площадку для международного хоккейного матча проинспектировали китайская и российская комиссии. По их мнению, она полностью готова к игре. Специалисты обеих стран обсудили основные организационные вопросы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», международный хоккейный матч на госгранице пройдет 14 января в 14:00. В нем примут участие дети 9-10 лет и юноши 17-18 лет. Как и в прошлом году, на лед выйдут две российские и две китайские команды. Приамурье представят сборные, в которых большая часть игроков – благовещенцы. Также в состав команд вошли хоккеисты из Свободного и Новобурейского.

В начале января на льду Амура начали устанавливать хоккейную коробку и проверили толщину льда.

Турнир будет состоять из двух частей: детские команды сыграют один 10-минутный период, затем взрослые хоккеисты встретятся в формате «три периода по 10 минут».

Для зрителей на берегу Амура будет организована прямая трансляция игры на большой экран, а также бесплатное угощение горячей кашей и чаем, сообщает пресс-служба областного правительства.

Первый международный хоккейный матч на льду реки Амур прошел 14 января 2017 года. Игра завершилась победой амурчан со счетом 4:3.