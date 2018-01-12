Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13января
Предыдущая новость Следующая новость
12 января 2018, 17:21 0

Амурские молодожены смогут бесплатно пройти медицинское обследование

Амурские молодожены смогут бесплатно пройти медицинское обследование
Фото: ptzgovorit.ru

Амурское правительство продолжит помогать молодым семьям. Приамурье вступило в пилотный проект «Сертификат молодой семье». Он предусматривает бесплатное обследование пары, которая хочет завести ребенка.

По словам зампреда амурского правительства Ольги Лысенко, в структуре здравоохранения происходят изменения, которые снижают недовольство населения. Даже при сложной финансовой ситуации областные власти выполняют все свои обязательства. Это и обеспечение лекарствами льготников, и содержание высокотехнологичного оборудования. В этом году в перинатальном центре создадут специальный кабинет для будущих родителей, говорит Ольга Лысенко.

«Они получат сопроводительный документ, который позволит им в ближайшие шесть месяцев пройти обследование, – рассказала Ольга Викторовна. – Это не только диагностика бесплодия, но и ряда других заболеваний, которые являются причиной репродуктивных потерь. Диагностика будет бесплатной».

Возрастных ограничений в этом случае нет. Претендовать на бесплатное обследование могут как 20-летние пары, так и люди более старшего возраста, сообщает служба информации «Эха Москвы в Благовещенске».

Просмотров всего: 542

#здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 13

Благовещенка купила консервированную сайру с червями (видео)
Общество 32

Онищенко: новогодние каникулы нужно сократить, чтобы не умереть
Общество 55

Врачи в Приамурье в среднем будут получать 70 тысяч рублей
Общество 3

Производители российских продуктов прощаются с трансжирами