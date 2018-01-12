Амурские молодожены смогут бесплатно пройти медицинское обследование

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Амурское правительство продолжит помогать молодым семьям. Приамурье вступило в пилотный проект «Сертификат молодой семье». Он предусматривает бесплатное обследование пары, которая хочет завести ребенка.

По словам зампреда амурского правительства Ольги Лысенко, в структуре здравоохранения происходят изменения, которые снижают недовольство населения. Даже при сложной финансовой ситуации областные власти выполняют все свои обязательства. Это и обеспечение лекарствами льготников, и содержание высокотехнологичного оборудования. В этом году в перинатальном центре создадут специальный кабинет для будущих родителей, говорит Ольга Лысенко.

«Они получат сопроводительный документ, который позволит им в ближайшие шесть месяцев пройти обследование, – рассказала Ольга Викторовна. – Это не только диагностика бесплодия, но и ряда других заболеваний, которые являются причиной репродуктивных потерь. Диагностика будет бесплатной».

Возрастных ограничений в этом случае нет. Претендовать на бесплатное обследование могут как 20-летние пары, так и люди более старшего возраста, сообщает служба информации «Эха Москвы в Благовещенске».