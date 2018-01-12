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12 января 2018, 17:12 1

В амурском селе горел магазин: подозревают поджог

В амурском селе горел магазин: подозревают поджог
Фото: stolicaonego.ru

11 января в селе Верное Серышевского района горел магазин смешанных товаров. Предварительной причиной пожара называют поджог. Торговая точка серьезно пострадала.

Пожар в магазине, расположенном на улице Партизанской, начался рано утром. Когда пожарные прибыли на место, торговая точка горела изнутри. Огонь удалось локализовать за три минуты, открытое пламя ликвидировали через десять минут.

В результате пожара огнем уничтожены кровля, магазин поврежден изнутри по всей площади, пострадал товар.

По предварительным сведениям, причина возгорания – поджог. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Кроме того, утром 11 января в селе Томское Серышевского района горели два гаража – на улицах Свободной и Сиреневой. В первом случае гараж был поврежден изнутри по всей площади, находившийся внутри автомобиль Toyota Vitz – полностью уничтожен. Во втором случае огонь повредил ворота гаража по всей площади, но постройку удалось спасти.

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#пожары #происшествия #торговля

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