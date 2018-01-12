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12 января 2018, 16:52 9

Благовещенка выпекает пряничные домики и храмы

Благовещенка выпекает пряничные домики и храмы

В преддверии старого Нового года многие благовещенцы спешат дарить необычные подарки. Пряничный домик – один из вариантов, который набирает популярность среди горожан. Создание таких кулинарных шедевров требует небольших затрат, но много сил. На сладкий подарок уходит в среднем 4 часа, правда, есть и другие пряничные творения, требующие большего времени.

Елизавета Соболева выпекает пряники третий год и давно потеряла счет своим работам. Рецепт пряничного домика она покупала у мастера, и все свои секреты по выпечке не выдаёт.

«Сначала кладутся сухие ингредиенты, специи, кому какие нравятся, и апельсиновая цедра. Апельсиновая цедра даёт запах, оно всё в комплексе, как духи. Корица, кардамон, апельсиновая цедра, и в итоге получается пряничный аромат», – поделилась мастер по изготовлению пряников.

Перед тем как вырезать части для будущего домика, тесто раскатывают в толщину 3-4 миллиметра, а готовые детали, отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов.

«Когда заготовки готовы, прежде чем собрать домик, надо подогнать их по размеру. Когда тесто запекается, бока у деталей оплывают. Если так склеить, то пряник будет плохо держаться», – отметила Елизавета Соболева.

Следом за этим следует самый творческий этап. Испечённые детали разукрашивают глазурью. Её хозяйка делает из яичных белков и сахарной пудры. Масса должна получиться густой, чтобы было удобно рисовать.

Когда глазурь высохнет, можно собирать домик. Пряничное тесто более плотное, чем тесто для печенья. Поэтому построить домик легче. Стены и крышу приклеивают друг к другу тоже глазурью.

«Я могу собрать довольно быстро его. Если кто-то хочет для себя сделать, то надо по отдельности приклеивать каждую стенку и ждать. И так этот простой процесс растягивается», – сказала Елизавета Соболева.

В среднем на создание пряничного домика уходит четыре часа. После приготовления он может храниться до полугода. Такие домики высотой 10 сантиметров Елизавета делает на заказ. Их, как правило, особенно много заказывают в преддверии Нового года и Рождества.

Но только домиками девушка не ограничивается. Недавно она сделала целый пряничный храм. На его изготовление ушло более двух суток. Ширина композиции 30 на 25 сантиметров, а высота – около 30 сантиметров. Самое сложное, говорит мастерица, – сделать объёмный купол из теста. В итоге работа Елизаветы Соболевой заняла первое место на городском конкурсе рождественского печенья. Пряничный храм победительница подарит Благовещенской епархии.

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#жизнь

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    8 часов назад

    Молодчина! Красиво как!

  • Ириночка

    Ириночка
    8 часов назад

    Умничка, творческих успехов!

  • krasnova

    krasnova
    7 часов назад

    Очень красиво

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    Лукеяна пусть испечет

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    Есть время и желание, почему бы не использовать это для пополнения достатка

    Молодец! На следующий год еще и рекламу пустить среди своих хотя бы

    Спрос будет, так что развивайтесь!

  • neverstop

    neverstop
    4 часа назад

    Красивые у неё пряники, не раз заказывала на подарки. Оригинально.

  • full

    full
    4 часа назад

    А учебник физики слабо выпечь?

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    full

    А учебник физики слабо выпечь?



    Ко дню физики? Думаю, нет.

    да хоть к дню рождения

    Если мастерица, то сделает же.

    Закажите, увидите. Что Вам мешает испытать пряничного мастера?

  • варварав

    варварав
    3 часа назад

    Храм стремно как-то есть

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