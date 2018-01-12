В России перестанут строить жилье экономкласса

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В России больше не будут строить жилье экономкласса. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Теперь такое жилье будет называться стандартным. Но смена термина никак не отразится на ценах или качестве жилья, пояснил советник амурского губернатора и глава строительной компании Александр Синьков.

Устанавливать требования к новым квартирам будет Минстрой РФ. Предполагается прописать минимально допустимые размеры жилых помещений. Смена термина связана с тем, что экономкласс ассоциируется с дешевым, а не с качественным жильем. И это больше коснется федеральных программ по жилью.

«Между стандартом и экономклассом я особой разницы не вижу, – рассказал Александр Синьков. – Если мы будем делать коммерческое жилье экономкласса, оно остается в том же масштабе. Если черновая отделка – то черновая отделка».

По мнению экспертов, новые стандарты станут ориентиром для властей при выделении бюджетных денег на строительство жилья или в качестве требования к объектам для переселения людей из ветхих домов. К тому же введение требований к стандартному жилью поможет избежать случаев заселения людей в квартиры, которые непригодны или неудобны для проживания, сообщает служба информации «Эха Москвы в Благовещенске».