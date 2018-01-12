Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13января
Предыдущая новость Следующая новость
12 января 2018, 16:50 2

В России перестанут строить жилье экономкласса

В России перестанут строить жилье экономкласса
Фото: REMNED.ru

В России больше не будут строить жилье экономкласса. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Теперь такое жилье будет называться стандартным. Но смена термина никак не отразится на ценах или качестве жилья, пояснил советник амурского губернатора и глава строительной компании Александр Синьков.

Устанавливать требования к новым квартирам будет Минстрой РФ. Предполагается прописать минимально допустимые размеры жилых помещений. Смена термина связана с тем, что экономкласс ассоциируется с дешевым, а не с качественным жильем. И это больше коснется федеральных программ по жилью.

«Между стандартом и экономклассом я особой разницы не вижу, – рассказал Александр Синьков. – Если мы будем делать коммерческое жилье экономкласса, оно остается в том же масштабе. Если черновая отделка – то черновая отделка».

По мнению экспертов, новые стандарты станут ориентиром для властей при выделении бюджетных денег на строительство жилья или в качестве требования к объектам для переселения людей из ветхих домов. К тому же введение требований к стандартному жилью поможет избежать случаев заселения людей в квартиры, которые непригодны или неудобны для проживания, сообщает служба информации «Эха Москвы в Благовещенске».

Просмотров всего: 935

#российская власть #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    8 часов назад

  • DimonS

    DimonS
    7 часов назад

    Пля, даже на Амите нет столько ботов.. Причем дебильных. Видимо АИ не только на редакторах экономят.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 7

На капитальный ремонт теплотрассы в Благовещенске нужны 30 миллионов рублей
Общество 32

Онищенко: новогодние каникулы нужно сократить, чтобы не умереть
Общество

На станции Тында готовятся к увеличению объема грузоперевозок
Общество 3

Почти полмиллиарда получит на реконструкцию аэропорт Экимчана