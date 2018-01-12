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12 января 2018, 17:15 40

Второе гражданство: какие страны выбирают амурчане

Второе гражданство: какие страны выбирают амурчане
Фото: migrantinform.ru

Больше полутора тысяч амурчан имеют двойное гражданство. У большинства из них – паспорта стран СНГ, но есть среди жителей Приамурья граждане Великобритании, Греции и Мальты. Известным амурчанином, получившим мальтийское гражданство, стал экс-губернатор Леонид Коротков.

Связаться с Леонидом Викторовичем не удалось, он не отвечает на телефонные звонки. Интересно, что в прежних интервью Коротков на вопросы, собирается ли он покидать регион, обычно отвечал, что свою жизнь связывает с Приамурьем. Об этом он заявлял и в программе «Простые вопросы» в 2010 году сразу после оглашения оправдательного приговора по его делу.

«Я связываю свою дальнейшую жизнь с Амурской областью. Я собираюсь здесь дальше жить и работать. Но, разумеется, в том случае, если будут для этого минимальные условия», – сказал тогда Коротков.

Спустя несколько лет Леонид Викторович переехал в Москву. В феврале 2017 года в интервью журналисту Амур.инфо он рассказал: «Живу обычной, кому-то может показаться скучной жизнью. Никаких эпохальных событий. В последнее время я чаще живу в Москве. Ну вот несколько дней назад был в Благовещенске. Можно сказать, живу на два города. Я по-прежнему работаю учителем в школе "Наш дом", но в данный момент нахожусь в творческом отпуске».

После этого в СМИ Леонид Коротков не появлялся. На днях о нем написало федеральное издание, сообщив, что экс-губернатор стал гражданином Мальты. Имя бывшего амурского руководителя журналисты нашли в списке, опубликованном мальтийским правительством. Данные о гражданах, получивших паспорта по программе «Гражданство в обмен на инвестиции», публикуются ежегодно.

Программа получения гражданства действует на Мальте с конца 2013 года. Минимальная сумма инвестиций, необходимая для этого – 880 тысяч евро, сообщает РБК. Большая часть денег идет в госбюджет и фонд Национального развития и социальной политики Мальты. Остальные средства претендент на гражданство должен потратить на покупку или аренду жилья и купить облигации.

Гражданами Мальты, входящей с 2004 года в Евросоюз, стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств. Паспорт этого государства позволяет его владельцу въезжать без визы или получать визу по прибытии в 167 стран мира (ЕС, Австралия, США, Великобритания и др.), сообщает Forbes. Кроме того, он предоставляет все преимущества гражданства Евросоюза – право на работу, учебу, ведение бизнеса, налоговые преференции и прочее. В Европе вид на жительство и гражданство за инвестиции выдают несколько стран, в частности, Португалия, Болгария, Мальта, Кипр. Паспорт Кипра можно получить, внеся не менее 2 миллионов евро в качестве инвестиций. Мальтийское гражданство обходится в два с лишним раза дешевле.

В Амурской области, по данным амурского управления МВД России, 1 682 человека имеют второе гражданство. В основном это граждане стран СНГ. Далее по популярности среди амурчан – израильские и американские паспорта, которые оформили по 44 амурчанина. Граждан Германии в области – 11, Великобритании – 5, Греции – 4. Есть и один обладатель мальтийского гражданства.

Леонид Коротков оформил гражданство Мальты. Имея такие же возможности, как поступили бы вы?

Правильное решение, я бы тоже так сделал

Никогда бы так не поступил, это непатриотично

Не поступил бы так – пожалел бы деньги

Мне все равно

Просмотров всего: 2398

#губернатор #областная власть #туризм

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Комментарии
Показать все (40) Обсудить на форуме
  • олег1975

    олег1975
    8 часов назад

    Леонид поздравляю! Всех благ!

  • тандем

    тандем
    7 часов назад

    Cколько вопросов к учителю школы "Наш дом". С Мальты сейчас, сюда на дальневосточный гектар, насватает Леонид Викторович народу. И правильно там платить надо, у нас подъёмные дадут. Правильно.

  • mag_28

    mag_28
    7 часов назад

    Искренне,до слезы,рад за наших простых парней,

    которые ударным трудом заработали денег и смогли осуществить мечты детства.

    Пусть там,на Мальте,в Испании,на лазурных берегах,в Тайланде,в Австралии

    не забывают,что они прежде всего амурчане.

    Мы ждем вас,родные!

    Если вдруг приедете,обнимем по-братски и расцелуем.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    7 часов назад

    Надо добавить было в голосовалку:

    "Правильное решение, все патриоты сейчас именно так и поступают"

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    7 часов назад

    Всё бы хорошо, но:

    - Откуда деньги, Зин?

  • Геральт

    Геральт
    7 часов назад



    ~~Любовь к малой родине не помешала Леониду Короткову купить второе гражданство



    да и просто к Родине не помешала...

  • Генрих VI

    Генрих VI
    7 часов назад

    Что, тему ещё недомусолили? По второму круга начали.

  • Геральт

    Геральт
    7 часов назад

    Генрих VI

    Что, тему ещё недомусолили? По второму круга начали.



    ну оно же не тонет.

    не грех и по третьему кругу и по четвертому.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    7 часов назад

    Геральт

    Генрих VI

    Что, тему ещё недомусолили? По второму круга начали.



    ну оно же не тонет.

    не грех и по третьему кругу и по четвертому.



    Ну, удачи.

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    А что только Короткому нельзя иметь второе гражданство?

    Остальным можно?

    В других новостях очень часто на вопрос - откуда средства - ответ один: чужие деньги не считайте, сами зарабатывайте

    Почему к этому товарищу прицепились?

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Геральт



    ~~Любовь к малой родине не помешала Леониду Короткову купить второе гражданство



    да и просто к Родине не помешала...



    Остальные тоже Родину не любят, имея двойное гражданство?

    Сколько таких там в новости

  • ММС

    ММС
    6 часов назад

    Гнобили, давили, судили, а он раз и в дамки. Молодец! Не смогли вот и потрепитесь сейчас на тему кому на Руси жить хорошо))))

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ...ну ладно баба - ей простительно как она свой профит поимеет, а с какого перепугу бывший мент целует жопу этому вору?

  • mag_28

    mag_28
    6 часов назад

    А вот не вступил бы в КПСС вовремя и не накопил бы.

    Нужно ловить момент,быть активным и деятельным,гибким и умным,болеть за Отечество,чтобы

    старость встретить среди моря и пальм при деньгах.

    И очень сильно любить город,который дал такие шансы.

  • Оптимальный

    Оптимальный
    6 часов назад

    Как был козлом так и остался правда с деньгами

  • mp2mp

    mp2mp
    6 часов назад

    В чем смысл новой новости. Немного изменили содержание и по второму кругу.

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Наверное правильно сделал, о нем не говорят глупая баба или в новой редакции автора, чего-то там словившего в мыслях иное и исправившему текст, не говорят бывший мент, целующий места там далее по тексту...

    О нем говорят экс-губернатор. Хоть кем он был, остался и будет

    Так что это просто зависть

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    СонатаА что только Короткому нельзя иметь второе гражданство?

    Остальным можно?

    В других новостях очень часто на вопрос - откуда средства - ответ один: чужие деньги не считайте, сами зарабатывайте

    Почему к этому товарищу прицепились?


    Патамушта новость о нем-это раз!Патамушта ну чисто случайно именно чиновники имеют расходы несопоставимые с доходами,это два!И три-скоро выборы,будем посмотреть,как вы не считаете деньги некоторых кандидатов и типа их корешей!

  • Kupriniks

    Kupriniks
    5 часов назад

    Этот деятель, продал пакет акций Дальвостуголь принадлежавший жителям области за 6 млн.долларов, когда предлагали 30. Кинул всех жителей на 24 млн.долларов! Другой не безызвестный ему подражатель сейчас область продает. МЕРЗОТНО!

  • Rusantik

    Rusantik
    5 часов назад

    Паспорт удобен для путешествий На визы не нужно времени тратить Молодец Правильное решение!

  • Kupriniks

    Kupriniks
    5 часов назад

    Почему таких червей и паразитов назначает Пу каждый думаю для себя ответит на выборах!

  • Mainer

    Mainer
    5 часов назад

    Дядя Вова обидел сильно Леню.

    Тот не стал мстить и подавать в суд с требованием восстановления порушенной репутации.

    С горя решил приобрести дорогостоящее жильё на каменном островке.

    Все так.

    Вопрос лишь в том, как много успел в зоб набить. Лихо однако.

    Лихо.

    Вот это должность, вот это возможности.

    Ого.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Сергей Васильев

    Всё бы хорошо, но: - Откуда деньги, Зин?



    Если где то прибыло, то это значит где то убыло.

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    5 часов назад

    Соната

    А что только Короткому нельзя иметь второе гражданство?

    Остальным можно?

    В других новостях очень часто на вопрос - откуда средства - ответ один: чужие деньги не считайте, сами зарабатывайте

    Почему к этому товарищу прицепились?



    если бы он работал учителем, врачом, дворником, дояром, машинистом, слесарем - то верно, считать глупо. Считай - не считай, ничего там не насчитаешь.

    Но если человек стоял у бюджетного пирога, то доходы его соответствующие органы должны пересчитать на три раза. Это в нормальном государстве. А вот здесь как раз никакой уверенности нет, что это наши с вами бюджетные денежки не ту-ту...

    Может быть, это совсем и не так. Может, он сам их заработал. Но об этом мы не узнаем НИКОГДА. Уж так у нас устроено.

  • полазник

    полазник
    4 часа назад

    ...меня зовут Полазник Андрей Михаилович. я в полном здравии. И я со всей ответственностью говорю - Коротков ВОР и ВЗЯТОЧНИК. имею на это полное моральное право.

    ...ну и так...для полной картины...ССУКАПОДЛАЯ.

  • Елена2

    Елена2
    4 часа назад

    Да глупо сомневаться в том , что именно на денюжки , вернее налоги народа Амурского гражданство то прикупил, сволочь ,

  • Алекс К

    Алекс К
    4 часа назад

    полазник

    ...меня зовут Полазник Андрей Михаилович. я в полном здравии. И я со всей ответственностью говорю - Коротков ВОР и ВЗЯТОЧНИК. имею на это полное моральное право.

    ...ну и так...для полной картины...ССУКАПОДЛАЯ.



    а кто нормальный? патриот, болеет за облаздь? козлов сан саныч он такой?

    и эта,опрос не правильный,однобокий,1 вариант ЗА, 3 против.

  • полазник

    полазник
    4 часа назад

    ...я не навязываю свое мнение. я его озвучиваю. причем заметь - в открытую.

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    изoниaзидoм

    Соната

    А что только Короткому нельзя иметь второе гражданство?

    Остальным можно?

    В других новостях очень часто на вопрос - откуда средства - ответ один: чужие деньги не считайте, сами зарабатывайте

    Почему к этому товарищу прицепились?



    Патамушта новость о нем-это раз!Патамушта ну чисто случайно именно чиновники имеют расходы несопоставимые с доходами,это два!И три-скоро выборы,будем посмотреть,как вы не считаете деньги некоторых кандидатов и типа их корешей!


    Не поняла, где новость о нем?

  • Kupriniks

    Kupriniks
    3 часа назад

    А кто из губернаторов не ССУКАПОДЛАЯ?

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Сергей Васильев

    Соната

    А что только Короткому нельзя иметь второе гражданство?

    Остальным можно?

    В других новостях очень часто на вопрос - откуда средства - ответ один: чужие деньги не считайте, сами зарабатывайте

    Почему к этому товарищу прицепились?



    если бы он работал учителем, врачом, дворником, дояром, машинистом, слесарем - то верно, считать глупо. Считай - не считай, ничего там не насчитаешь.

    Но если человек стоял у бюджетного пирога, то доходы его соответствующие органы должны пересчитать на три раза. Это в нормальном государстве. А вот здесь как раз никакой уверенности нет, что это наши с вами бюджетные денежки не ту-ту...

    Может быть, это совсем и не так. Может, он сам их заработал. Но об этом мы не узнаем НИКОГДА. Уж так у нас устроено.



    Вроде пытались его судить? Нет?

    Как полазник говорит, баба я глупая, но!

    Судимости у бывшего губернаторанет? Значит заработано все честным путем. Суд РФ все оправдал?

    Или не было оснований?

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    полазник

    ...меня зовут Полазник Андрей Михаилович. я в полном здравии. И я со всей ответственностью говорю - Коротков ВОР и ВЗЯТОЧНИК. имею на это полное моральное право.

    ...ну и так...для полной картины...ССУКАПОДЛАЯ.



    Накапать валерьянки?)

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    полазник

    ...я не навязываю свое мнение. я его озвучиваю. причем заметь - в открытую.



    И еще ее?))

    Нет таких, кто б болел за свой край.

    Кто б душу рвал за ее развитие

    Они все давно только за себя

    И это просто умирание области

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    ...сами ешьте кашу мать вашу...)))

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    полазник



    Что-то тебя заносит в последнее время. Такой спокойный раньше был. Случилось чего?



  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    судить таких народным судом

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    Братеевсудить таких народным судом


    Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Здесь всё рассказано, для чего всё воровское отребье берёт гражданство Мальты. Вкратце.. именно в этой стране можно купить гражданство подешёвке.

    Смотрите с 0-38 секунды

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    Хмык

    полазник


    Что-то тебя заносит в последнее время. Такой спокойный раньше был. Случилось чего?



    .....у меня все хорошо...

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    53 минуты назад

    По мне, взять гражданство Мальты это не путь будущего, это дорога в побег. Все честные, все горбом заработано, руки в мазуте,молодец! Ездию туда, сюда. Так скромно блг-мск, на выходные пирожки Белогорские на вокзале погрызть, да борщь соседский с чесноком заглохнуть, посмотреть " Иван Васильевич меняет профессию" и обратно на труды непокорные в Москву "проклятую"- детишкам разбалованым природоведение преподавать с мальтийским гражданством. Вы не поверите, но - это жизнь простого благовещенского пенсионера.

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