Второе гражданство: какие страны выбирают амурчане

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Больше полутора тысяч амурчан имеют двойное гражданство. У большинства из них – паспорта стран СНГ, но есть среди жителей Приамурья граждане Великобритании, Греции и Мальты. Известным амурчанином, получившим мальтийское гражданство, стал экс-губернатор Леонид Коротков.

Связаться с Леонидом Викторовичем не удалось, он не отвечает на телефонные звонки. Интересно, что в прежних интервью Коротков на вопросы, собирается ли он покидать регион, обычно отвечал, что свою жизнь связывает с Приамурьем. Об этом он заявлял и в программе «Простые вопросы» в 2010 году сразу после оглашения оправдательного приговора по его делу.

«Я связываю свою дальнейшую жизнь с Амурской областью. Я собираюсь здесь дальше жить и работать. Но, разумеется, в том случае, если будут для этого минимальные условия», – сказал тогда Коротков.

Спустя несколько лет Леонид Викторович переехал в Москву. В феврале 2017 года в интервью журналисту Амур.инфо он рассказал: «Живу обычной, кому-то может показаться скучной жизнью. Никаких эпохальных событий. В последнее время я чаще живу в Москве. Ну вот несколько дней назад был в Благовещенске. Можно сказать, живу на два города. Я по-прежнему работаю учителем в школе "Наш дом", но в данный момент нахожусь в творческом отпуске».

После этого в СМИ Леонид Коротков не появлялся. На днях о нем написало федеральное издание, сообщив, что экс-губернатор стал гражданином Мальты. Имя бывшего амурского руководителя журналисты нашли в списке, опубликованном мальтийским правительством. Данные о гражданах, получивших паспорта по программе «Гражданство в обмен на инвестиции», публикуются ежегодно.

Программа получения гражданства действует на Мальте с конца 2013 года. Минимальная сумма инвестиций, необходимая для этого – 880 тысяч евро, сообщает РБК. Большая часть денег идет в госбюджет и фонд Национального развития и социальной политики Мальты. Остальные средства претендент на гражданство должен потратить на покупку или аренду жилья и купить облигации.

Гражданами Мальты, входящей с 2004 года в Евросоюз, стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств. Паспорт этого государства позволяет его владельцу въезжать без визы или получать визу по прибытии в 167 стран мира (ЕС, Австралия, США, Великобритания и др.), сообщает Forbes. Кроме того, он предоставляет все преимущества гражданства Евросоюза – право на работу, учебу, ведение бизнеса, налоговые преференции и прочее. В Европе вид на жительство и гражданство за инвестиции выдают несколько стран, в частности, Португалия, Болгария, Мальта, Кипр. Паспорт Кипра можно получить, внеся не менее 2 миллионов евро в качестве инвестиций. Мальтийское гражданство обходится в два с лишним раза дешевле.

В Амурской области, по данным амурского управления МВД России, 1 682 человека имеют второе гражданство. В основном это граждане стран СНГ. Далее по популярности среди амурчан – израильские и американские паспорта, которые оформили по 44 амурчанина. Граждан Германии в области – 11, Великобритании – 5, Греции – 4. Есть и один обладатель мальтийского гражданства.