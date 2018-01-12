Спасатели Благовещенска поднимут детей-колясочников на второй этаж на фотосессию

Фото: из личного архива Екатерины Баликоевой

Спасатели помогут поднять семерых ребят на инвалидных креслах в фотостудию на второй этаж, а затем спустить их обратно. Памятные фотографии сделают 45 воспитанникам детского дома села Садовое.

В рамках проекта уже сфотографировали 45 детей поярковского детского дома. Для этого организаторы выезжали прямо в учреждение, взяв с собой студийный реквизит.

Как сообщало Амур.инфо, идея сделать профессиональные фотографии, а затем и памятные фотокниги для детей из социальных учреждений принадлежит Екатерине Баликоевой. Девушка работает спасателем-психологом поисково-спасательного отряда города.

На проекте с ней работает благовещенский фотограф Сергей Поспелов с помощниками Ксенией и Иваном. Недавно в их команду пришел дизайнер, которая бесплатно сделает верстку фотокниг.

Все участники занимаются проектом на волонтерских началах, все собранные средства пойдут на изготовление фотокниг. От первоначального бюджетного варианта за 340 рублей было решено отказаться, так как практически сразу нашлись спонсоры на одну из партий фотоальбомов. Теперь планируется заказать фотокниги за 800 рублей с плотными, качественными листами.

«В этом проекте мне судьба прямо благоволит. Понадобился нам дизайнер, потому что фотограф этим не занимается, и буквально через пять минут я нашла человека, который сделает верстку фотокниг бесплатно. Встал вопрос с транспортировкой детей-колясочников на второй этаж в фотостудию, вот, пожалуйста, наши спасатели откликнулись. И вот каждый момент такой – это прямо как волшебство какое-то, просто так не бывает, наверное!

Я только рассказала про проект, что нужны деньги, и мне в этот же день двое переводят крупные суммы – 16 и 20 тысяч рублей. И еще несколько человек и одна организация – суммы поменьше. Люди отозвались, и сразу получилась 41 тысяча. Я была очень счастлива. Поэтому мы сразу с дизайнером договорились, что не будем экономить, а закажем уже хорошие фотокниги», – поделилась автор акции «Памятный альбом. Моё детство» Екатерина Баликоева.

Всего в книгах будет 10 разворотов. Помимо новогодней фотосессии, в них включат еще и фотографии, сделанные с момента появления детей в учреждении.

В рамках акции фотокниги сделают и подарят воспитанникам социально-реабилитационного центра «Мечта». Только у 8 ребят из 36, родители лишены родительских прав, поэтому у родителей и опекунов остальных еще надо будет взять письменное разрешение на съемку.

По словам Екатерины, на следующей неделе фотосессии должны завершиться. Затем за дело берется дизайнер, после готовые фотокниги отправят на печать в Москву. Планируется, что в начале марта издания будут готовы.

Вручать памятные подарки организатор хочет пригласить крупных меценатов, которые помогли воплотить ее идею в жизнь. Также их имена вместе с именами организаторов будут указаны на оборотной стороне обложки фотоальбома.

Желающие оказать помощь организаторам акции могут позвонить по номеру: +7-914-575-31-46, или связаться через Инстаграм: ник animator28. В этой же социальной сети можно узнать все новости, связанные с реализацией проекта.

Екатерина Баликоева, тем временем, уже вынашивает идею еще одого грандиозного проекта, связанного с детским домом. Но подробности пока не рассказывает.