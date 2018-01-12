Благовещенец спас попугая от гибели на морозе

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Житель Благовещенска, начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Амурской области Сергей Кравчук поделился в своем Инстаграме необычной историей. Мужчина нашел на улице замерзшего волнистого попугайчика. Он забрал птицу и передал хозяйке.

Как рассказал Сергей ИА «Амур.инфо», этот случай произошел с ним в областном центре утром 12 января.

«Я шел на работу. Вижу – на ветке сидит попугай. Он уже даже склонил голову, и лапы примерзли у него. Я подошел, взял его в руку, походил, отогрел. Смотрю, он подает признаки жизни. Потом он, видно, отогрелся, начал кричать по-попугайски, кусаться, щипаться», – говорит Сергей.

Мужчина сначала не мог понять, откуда взялся попугай. Он сделал несколько кругов и увидел женщину, которая высовывалась из окна. Оказалось, что это и есть хозяйка попугайчика. Горожанка вышла, поблагодарила Сергея и забрала своего питомца.

Пользователи Инстаграма оценили благородство стража порядка. «Молодец, Серёжа. Не только правозащитник, ещё и птичку спас», – написал один из них.