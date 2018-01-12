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12 января 2018, 16:14 7

Благовещенец спас попугая от гибели на морозе

Благовещенец спас попугая от гибели на морозе
Фото: instagram.com

Житель Благовещенска, начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Амурской области Сергей Кравчук поделился в своем Инстаграме необычной историей. Мужчина нашел на улице замерзшего волнистого попугайчика. Он забрал птицу и передал хозяйке.

Как рассказал Сергей ИА «Амур.инфо», этот случай произошел с ним в областном центре утром 12 января.

«Я шел на работу. Вижу – на ветке сидит попугай. Он уже даже склонил голову, и лапы примерзли у него. Я подошел, взял его в руку, походил, отогрел. Смотрю, он подает признаки жизни. Потом он, видно, отогрелся, начал кричать по-попугайски, кусаться, щипаться», – говорит Сергей.

Мужчина сначала не мог понять, откуда взялся попугай. Он сделал несколько кругов и увидел женщину, которая высовывалась из окна. Оказалось, что это и есть хозяйка попугайчика. Горожанка вышла, поблагодарила Сергея и забрала своего питомца.

Пользователи Инстаграма оценили благородство стража порядка. «Молодец, Серёжа. Не только правозащитник, ещё и птичку спас», – написал один из них.

Просмотров всего: 1514

#жизнь

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Смуса

    Смуса
    9 часов назад

    Молодчина)

  • Datatec

    Datatec
    8 часов назад

    Классная добрая новость

  • Хмык

    Хмык
    8 часов назад

    Герой!

  • DimonS

    DimonS
    8 часов назад

    Возвращение блудного попугая.

  • Казак

    Казак
    6 часов назад

    Я тоже один раз волнистого попугая во дворе сидящего на ветки обнаружил в начале осени, лет 5 назад. Замучился бегать за ним, т.к. он с дерево на дерево от меня улетал. Но когда увидел у меня в руках зерна, приземлился на ладонь и стал клевать. Вот тогда я его спокойно и поймал. Через Амур.Инфо дал объявление и пристроил этого попугайчика добрым людям.

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Хорошо, что есть люди, помогающие живности

    А не проходящие мимо

    Этот мир будет жить, пока есть такие неравнодушные люди!

  • Немо

    Немо
    5 часов назад

    Молодец, Сергей! Не прошел мимо. Я знаком с Сергеем уже лет 10, наверно. Классный парень!

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