Пожар в жилом доме в Чигирях мог произойти из-за неправильной эксплуатации электроприборов или печи
Специалисты рассматривают две основные версии пожара, который произошел 11 января в селе Чигири Благовещенского района. Огонь уничтожил деревянный двухэтажный дом. Возгорание могло случиться из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов или из-за нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей.
«По факту пожара проводится проверка. На месте работают дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории», – рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.
На первоначальном этапе расследования установлено, что пожар начался в гараже, который пристроен к дому. От него огонь перекинулся на второй этаж и на кровлю коттеджа. Владельцев дома не было.
Сообщение о пожаре на центральный пункт пожарной связи города Благовещенска поступило в 19:10, уже через семь минут первый боевой расчет отдельного пожарного поста села Чигири прибыл на место, и пожарные приступили к тушению. Из Благовещенска к месту происшествия прибыли расчеты 1, 2 и 12 пожарно-спасательных частей города.
«Сообщение о пожаре поступило с большим опозданием. К моменту прибытия пожарных горел второй этаж и кровля дома, – рассказал врио начальника Благовещенского пожарно-спасательного отряда Константин Рыбалко. – Осложняли тушение конструктивные особенности дома, продолжительное свободное распространение огня по площади строения. Кроме того, этот район относится к категории безводных, ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии трех километров от места пожара».
Однако проблем с доставкой воды не было, сообщает амурское управление МЧС. В тушении были задействованы автоцистерны на базе «Урала» и «КамАЗа», доставляющие к месту пожара большой объем воды, и водовозка. На месте пожара был организован пост заправки водой. Одновременно с тушением горящего здания пожарные защищали от распространения огня соседние подворья. Погибших и пострадавших при пожаре нет.
Тем временем в соцсетях сообщают, что в пожаре погибла собака владельцев дома.
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