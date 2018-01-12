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12 января 2018, 15:58 1

В Благовещенске опознали женщину, погибшую в ДТП на Новотроицком шоссе

Благовещенским полицейским удалось установить личность женщины, которая погибла в ДТП на Новотроицком шоссе. Авария случилась еще 3 января, но до сих пор персональные данные пешехода, оказавшегося под колесами рейсового автобуса, не были известны.

По информации амурского управления МВД, на просьбу стражей порядка помочь установить личность погибшей, опубликованную в СМИ, в полицию обратились родственники женщины. Они узнали ее по описанию и фотоснимкам, опубликованным журналистами.

Поиск свидетелей ДТП, в котором погибла женщина, продолжается. Очевидцы аварии, а также те, у кого есть видеозаписи момента аварии, могут позвонить по номеру 8-914-578-56-85 или обратиться в редакцию Амур.инфо.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    8 часов назад

    Родственники за неделю даже не спохватились?

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