В Благовещенске опознали женщину, погибшую в ДТП на Новотроицком шоссе
Благовещенским полицейским удалось установить личность женщины, которая погибла в ДТП на Новотроицком шоссе. Авария случилась еще 3 января, но до сих пор персональные данные пешехода, оказавшегося под колесами рейсового автобуса, не были известны.
По информации амурского управления МВД, на просьбу стражей порядка помочь установить личность погибшей, опубликованную в СМИ, в полицию обратились родственники женщины. Они узнали ее по описанию и фотоснимкам, опубликованным журналистами.
Поиск свидетелей ДТП, в котором погибла женщина, продолжается. Очевидцы аварии, а также те, у кого есть видеозаписи момента аварии, могут позвонить по номеру 8-914-578-56-85 или обратиться в редакцию Амур.инфо.
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