В Благовещенске опознали женщину, погибшую в ДТП на Новотроицком шоссе

По информации амурского управления МВД, на просьбу стражей порядка помочь установить личность погибшей, опубликованную в СМИ, в полицию обратились родственники женщины. Они узнали ее по описанию и фотоснимкам, опубликованным журналистами.

Поиск свидетелей ДТП, в котором погибла женщина, продолжается. Очевидцы аварии, а также те, у кого есть видеозаписи момента аварии, могут позвонить по номеру 8-914-578-56-85 или обратиться в редакцию Амур.инфо.