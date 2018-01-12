Амурские скульпторы завоевали приз на Харбинском фестивале льда и снега

Команда амурских скульпторов участвует в международном фестивале снега и льда, который проходит в Харбине. Состязания еще продолжаются, но в одной из номинаций благовещенские мастера уже заняли 4-е место и завоевали спецприз.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», международный фестиваль расположился в ледовом городке на острове Тайяндао в Харбине. Традиционно на него съезжаются скульпторы из разных стран мира. В этом году фестиваль стал девятнадцатым.

Амурская команда состоит из четырех человек. В пресс-службе областного управления МЧС рассказали, что трое из них – это сотрудники амурского управления МЧС. Возглавляет команду Алексей Сидоров, вместе с ним его коллеги – Николай Пономаренко и Григорий Алёшин. А также в команде художник Виктор Кузнецов – учитель Алексея Сидорова.

Соревнования проходят по трем номинациям: моноблочная ледяная скульптура, многоблочная ледяная скульптура и снежная скульптура. Во второй номинации амурчане выступили очень успешно: их многоблочная скульптура заняа 4-е место и вручили спецприз.

Сейчас благовещенские мастера работают над снежной скульптурой. Итоги по этой номинации станут известны в субботу, 13 января.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре 2016 года Алексей Сидоров и Виктор Кузнецов победили на международном конкурсе снежных и ледовых фигур «Тихий Хэйхэ. Волшебный снег». Из снега они изготовили фигуры трех женщин, моющихся в бане.

А в феврале того же года еще один амурский художник Евгений Савченко стал победителем II международного фестиваля по ледовой многоблочной скульптуре в городе Сямынь. Жюри присудило первое место его работе «Йог».