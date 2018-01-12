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12 января 2018, 15:34 2

Из ящика для пожертвований на лечение Артемия Дымова в Благовещенске украли все деньги

Из ящика для пожертвований на лечение Артемия Дымова в Благовещенске украли все деньги

В Благовещенске украли деньги, предназначавшиеся на лечение маленького горожанина Артемия Дымова. Неизвестные взломали ящик для пожертвований, где находились эти средства. В ситуации предстоит разбираться правоохранительным органам.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» руководитель благотворительного фонда «Открытая ладонь» Эльвира Юркевич, ящик установлен в кафе Gnezdo в «Старом городе» ТРЦ «Острова». 10 января неизвестные вскрыли его, выломав кусок оргстекла, и похитили всю наличность – ящик был почти полон.

Эльвира Юркевич отметила, что намерена обратиться в полицию в пятницу, 12 января. Сама кража вызывает у нее много вопросов. Сотрудники фонда ищут возможных очевидцев происшествия. Связаться с Эльвирой Олеговной можно по телефону 31-33-38.

Управляющий ТРЦ «Острова» Альберт Скнарин пояснил ИА «Амур.инфо», что не знает о случившемся.

Связаться с руководством кафе Gnezdo информагентству пока не удалось.

Артемий Дымов страдает от органического поражения ЦНС и других недугов. Как сообщало Амур.инфо, недавно мальчику собирали деньги на поездку в китайскую клинику.

Перечислить средства на лечение ребенка можно на карту Сбербанка, № 4276 0300 1087 1594 (Дымов Никита Евгеньевич).

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • бла-бла-бла

    бла-бла-бла
    9 часов назад

    Что за нелюди, всем миром собирают деньги семье. Семья и так хватается за каждую соломинку. Дай бог сил, здоровья, терпения этой семье.

  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    Адресно помогать надо, а не так. Тогда и спекулянтов на этих темах не будет.

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