Международный хоккейный матч, российско-китайский оркестр: выходные в Благовещенске

В эти выходные дни благовещенцы смогут поболеть за амурчан на международном хоккейном матче и насладиться музыкой на концерте сводного международного оркестра. На лыжной базе «Россия» пройдет открытый чемпионат и первенство Благовещенска по лыжным гонкам. На Амур.инфо – план мероприятий на субботу и воскресенье.

Суббота, 13 января

Дом ремесел приглашает на три мастер-класса, на них необходима предварительная запись. Первые два начнутся в 10:15 – мастер-класс в технике бисероплетения и мастер-класс по народной кукле. Третий начнется в 11:00 – это мастер-класс по керамике.

В 12:00 ГДК проведет экскурсионную игровую программу «Оружейная трех богатырей» по мотивам мультфильма «Три богатыря».

Воскресенье, 14 января

В Доме ремесел в 10:15 начнется мастер-класс в технике бисероплетения. На него нужна предварительная запись.

На реке Амур, в районе улицы Мухина, 1, пройдет международный турнир по хоккею. За победу в турнире поборются детские и юношеские команды России и Китая. Торжественное открытие турнира состоится в 14:00. Чтобы игру могли посмотреть все желающие, на набережной планируется трансляция матчей на специально установленном экране. Здесь же для болельщиков будет организована площадка с полевой кухней и горячим чаем.

В 17:00 в ОКЦ можно будет посмотреть концерт сводного международного оркестра «Музыка без границ». В нем участвуют китайские музыканты и AmurJazzBand.

Суббота и воскресенье, 13 и 14 января

13 и 14 января на лыжной базе «Россия» в Моховой Пади состоится открытый чемпионат и первенство города Благовещенска по лыжным гонкам «Лыжня на Моховой». Начало соревнований в 12:30. В мероприятии примут участие порядка 60 человек.

В эти же дни запланированы чемпионат и первенство Амурской области по боксу среди юношей 2004-2005, 2002-2003 годов рождения, юниоров 2000-2001 годов рождения, мужчин 1978-1999 годов рождения. Место проведения – спорткомплекс «Юность». Торжественное открытие состоится 12 января в 11:00.

Также 13 и 14 января состоится чемпионат и первенство Амурской области по рукопашному бою, посвященные победе в Великой Отечественной войне, среди юношей и девушек 10-11, 12-13, 16-17 лет, а также мужчин и женщин. Пройдут соревнования в спорткомплексе АмГУ. Торжественное открытие запланировано на 13 января 12:00.

А областная филармония покажет староновогодний концерт. Темой станут соцсети и YouTube. По сюжету, примеру губернатора Амурской области Александра Козлова, который открыл онлайн-приемную и видеоблог Gubernator Live, последует Дед Мороз. Концерт состоится 13 января в 18:30 и 14 января в 15:00.