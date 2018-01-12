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12 января 2018, 15:17 0

Вандалы снова напали на фигуры снежного городка в Тынде (видео)

Вандалы снова напали на фигуры снежного городка в Тынде (видео)

В Тынде вандалы по-прежнему стремятся разрушить снежный городок. В отличие от первого случая, который зафиксировали до Нового года, в этот раз фигуры ломали целенаправленно. Действия вандалов попали в поле зрения видеокамеры.

На видео можно рассмотреть, как вечером группа молодых людей вошла на территорию снежного городка. Один из них с разбегу ударил корпусом по одной из фигур и частично ее разрушил. В соцсетях сообщают, что правонарушителей смогли задержать сотрудники частного охранного агентства. Их передали полиции. Вандалов привлекли к административной ответственности.

В полиции подтвердили факт повреждения скульптур. В четверг, 11 января, в полицию Тынды позвонили из частной охранной организации и сообщили, что на площади 25-летия БАМа повредили декоративные фигуры. Сотрудники организации задержали молодых людей и передали полицейским. В отношении одного из граждан составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАПП. Задержанные сообщили, что просто шли по площади, и один из них решил побаловаться. Его оштрафовали на 500 рублей.

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#происшествия #Тында

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