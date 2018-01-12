Строитель Восточного скрыл 60 миллионов рублей налогов

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Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» возбудили в главном управлении Следственного комитета РФ. От уплаты налогов на сумму свыше 60 миллионов рублей уклонился один из строителей космодрома Восточный.

Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» возбудили в главном управлении Следственного комитета России. В совершении преступления подозревают генерального директора АО «Спецмашмонтаж».

Руководитель, по версии следствия, с 2012 по 2014 годы заключал с фирмами-однодневками фиктивные договоры на оказание ремонтных работ. В налоговую же генеральный директор подавал ложные сведения и так сэкономил на налоге на добавленную стоимость. В результате бюджет не получил больше 60 миллионов рублей.

Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.