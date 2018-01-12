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12 января 2018, 14:03 4

Строитель Восточного скрыл 60 миллионов рублей налогов

Строитель Восточного скрыл 60 миллионов рублей налогов
Фото: Privet-Rostov.ru

Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» возбудили в главном управлении Следственного комитета РФ. От уплаты налогов на сумму свыше 60 миллионов рублей уклонился один из строителей космодрома Восточный.

Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» возбудили в главном управлении Следственного комитета России. В совершении преступления подозревают генерального директора АО «Спецмашмонтаж».

Руководитель, по версии следствия, с 2012 по 2014 годы заключал с фирмами-однодневками фиктивные договоры на оказание ремонтных работ. В налоговую же генеральный директор подавал ложные сведения и так сэкономил на налоге на добавленную стоимость. В результате бюджет не получил больше 60 миллионов рублей.

Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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#космодром #налоги #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    11 часов назад

    дно бездонное этот космодром

  • КанзаС

    КанзаС
    4 часа назад

    Так и вселенная якобы,бесконечна...однако, сколько верёвочке не виться...

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    4 часа назад

    Тоже хочет на Мальту ,на гражданство копит!

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    1 час назад

    Постройте ещё одну неведомую херню, что бы наворовать денег. Построили и то нихрена не работает.

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