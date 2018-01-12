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12 января 2018, 13:42 4

В новом году в Приамурье дорожают рыба и яйца

В новом году в Приамурье дорожают рыба и яйца
Фото: news-for.me

Первая неделя 2018 года отметилась ростом цен на мороженую рыбу, яйца куриные, сыр и некоторые крупы. Зато в амурских магазинах снизились цены на огурцы и морковь.

Лидером по росту цен в Амурской области стали яйца куриные – в новом году плюс 3,5 %. Если в конце декабря десяток в среднем стоил 55,25 рубля, то в новом году – 57,2 рубля. На втором месте рейтинга роста цен на продукты – мороженая неразделанная рыба, которая прибавила в цене 2,3 % и сейчас килограмм стоит 111,19 рубля. Подорожали на 1,5 % и свежие помидоры. Несущественно в цене прибавили рис и сыр.

Снижение цен зафиксировали на свежие огурцы – сразу на 3,6 %. Если до нового года килограмм обходился в 148,19 рубля, то в 2018 году в среднем по области цена на них снизилась до 142,86 рубля. На 2,3 % подешевела морковь, и на 0,1 % снизилась цена на пшено и макароны.

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#цены #экономика

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    11 часов назад

    подешевели уже яйца.

  • heoru

    heoru
    8 часов назад

    Топливо, электроэнергия, коммуналуа и тд. и так по всей стране

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    8 часов назад

    Восемнадцать лет уже стабильность в росте цен

  • serjio18

    serjio18
    5 часов назад

    Ешьте яйца с морковью и с нежностью голосуйте за Путлера...

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