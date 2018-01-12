В новом году в Приамурье дорожают рыба и яйца

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Первая неделя 2018 года отметилась ростом цен на мороженую рыбу, яйца куриные, сыр и некоторые крупы. Зато в амурских магазинах снизились цены на огурцы и морковь.

Лидером по росту цен в Амурской области стали яйца куриные – в новом году плюс 3,5 %. Если в конце декабря десяток в среднем стоил 55,25 рубля, то в новом году – 57,2 рубля. На втором месте рейтинга роста цен на продукты – мороженая неразделанная рыба, которая прибавила в цене 2,3 % и сейчас килограмм стоит 111,19 рубля. Подорожали на 1,5 % и свежие помидоры. Несущественно в цене прибавили рис и сыр.

Снижение цен зафиксировали на свежие огурцы – сразу на 3,6 %. Если до нового года килограмм обходился в 148,19 рубля, то в 2018 году в среднем по области цена на них снизилась до 142,86 рубля. На 2,3 % подешевела морковь, и на 0,1 % снизилась цена на пшено и макароны.