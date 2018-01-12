Ночью до 40 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 13 января

Фото: tomsk.ru

В Амурской области 13 января установится переменная облачность. В отдельных районах севера выпадет снег. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура составит ночью 35…40 градусов мороза, местами около минус 30.

Днем термометры покажут 16…21 градус ниже нуля, местами – минус 26…31. В Благовещенске в этот день будет ясно, без осадков. Ветер выберет юго-западное, южное направление и разгонится до 1-6 метров в секунду, днём – до 3…8 метров в секунду. Температура ночью составит около минус 30, днем – минус 15…17, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL