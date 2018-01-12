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Мужчины благовещенского плейбэк-театра сыграют «Сильные истории»

Мужчины благовещенского плейбэк-театра сыграют «Сильные истории»

Актеры благовещенского плейбэк-театра расскажут и покажут зрителям «Сильные истории». На этот раз на сцену выйдут только мужчины. Спектакль можно будет увидеть на сцене театра кукол в воскресенье, 14 января. Он положит начало новому театральному сезону.

«Сильная история – какая она? Та, что услышана и прочувствована. А если она еще и сыграна на сцене, то силу обретает космическую! Это будет "сильный" перфоманс. И прозвучат на нем истории о ваших сильных чувствах и переживаниях. О том, чем и в чем вы сильны. Может, вы расскажете о том, как научились поднимать гирю, или о ваших сильных сторонах характера? А вдруг у вас такая сила лени, что ничего не хочется делать – это тоже история. Сильная! И мы это сыграем», – рассказал организатор перфоманса Роман Костенко.

Плейбэк-театр – камерный театр, который лучше всего работает в тесном контакте с публикой и на небольшом расстоянии от нее. Это театр, где зрители являются участниками перфоманса и сами создают действие на сцене. Актеры, заранее не обсуждая друг с другом, как и что играть, устраивают спектакль из впечатлений, переживаний, радостей или воспоминаний публики. При этом плейбэкеры используют в своей игре арсенал специальных техник и форм в сочетании с актерским мастерством и музыкальным сопровождением.

Перфоманс «Сильные истории» о сильных впечатлениях, сильных достижениях и сильных чувствах состоится 14 января в Амурском областном театре кукол. Начало в 18 часов.

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#культура #отдых

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