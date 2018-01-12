Преступники нанесли ущерб Приамурью на 2,6 миллиарда рублей

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В 2017 году амурчане совершали меньше преступлений. В целом уровень криминала в Амурской области превысил среднероссийский показатель. Ущерб от противоправных действий оценен более чем в 2,6 миллиардов рублей. Таковы данные областной прокуратуры.

В целом снижение количества противозаконных действий в регионе не достигло и одного процента, составив 0,8 % (с 18 655 до 18 505). Для сравнения, в ДФО этот показатель достиг 5,1 %, а в целом по России – 3,5 %. За год в области на 100 тысяч населения было совершено 2 308 преступлений, это в полтора раза превышает средние показатели по России (1 420 преступлений на 100 тысяч населения).

В Приамурье на первом месте – преступления против собственности – 58,4 %, на втором – против личности – 14,7 %. Замыкают тройку антилидеров преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, – 10,7 %. Еще 6 % приходится на нарушения закона в части несоблюдения правил дорожного движения теми, кто уже подвергался административному наказанию.

Каждое пятое совершенное преступление в области было тяжким или особо тяжким. В 2017 году количество таких преступлений увеличилось почти на 4 % (с 3 763 до 3 911). Возросло и количество незаконных действий в отношении несовершеннолетних – почти на 9 %. В частности, в два раза больше уголовных дел возбудили по фактам неуплаты алиментов (с 231 до 532).

Сами несовершеннолетние стали совершать чуть меньше преступлений – на 9,3 %. Сократилось и количество преступлений, совершенных нетрезвыми амурчанами, – почти на 10 % ( с 4 518 до 4 071).

Всего в 2017 году смерть 274 человек в области носила криминальный характер. 21 из них не исполнилось и 18 лет. Здоровью 423 амурчан был причинен тяжкий вред, 25 из них были несовершеннолетние.

Общий материальный ущерб от всех преступлений составил более 2,6 миллиарда рублей.