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12января
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сегодня, 12:31 1

Курсанты ДВОКУ в национальных костюмах поздравили с Рождеством детей

Курсанты ДВОКУ в национальных костюмах поздравили с Рождеством детей
Фото: tvzvezda.ru

Курсанты специального факультета ДВОКУ во главе с начальником курса майором Дмитрием Капитанюком устроили игровое рождественское представление для ребят, которые остались без попечения родителей и воспитываются в Благовещенском социально-реабилитационном центре «Мечта», сообщает канал «Звезда».

Посещение детских домов и социально-реабилитационных центров для курсантов ДВОКУ стало традицией. Будущие офицеры всегда приезжают с подарками и необычными представлениями.

В этот раз они выступили перед детьми в национальных костюмах, исполнили для них национальные песни и танцы. Главный новогодний волшебник и другие участники праздника играли с ребятами, проводили различные конкурсы, а затем исполнили задорные танцы и научили ребят нескольким движениям.

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#военные #вузы #дети #соцзащита

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    39 минут назад

    справа как наклейка, парень так выглядит))))

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