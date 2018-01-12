Курсанты ДВОКУ в национальных костюмах поздравили с Рождеством детей

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Посещение детских домов и социально-реабилитационных центров для курсантов ДВОКУ стало традицией. Будущие офицеры всегда приезжают с подарками и необычными представлениями.

В этот раз они выступили перед детьми в национальных костюмах, исполнили для них национальные песни и танцы. Главный новогодний волшебник и другие участники праздника играли с ребятами, проводили различные конкурсы, а затем исполнили задорные танцы и научили ребят нескольким движениям.