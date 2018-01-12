Зоозащитники: под Благовещенском неизвестные подстрелили собаку

Фото: imya-sonnik.ru

Благовещенские зоозащитники просят помочь в поиске собаки по кличке Мэри, которая может быть ранена. Они полагают, что в животное выстрелили неизвестные. Инцидент произошел 11 января в районе золоотвала, информация появилась в Инстаграме организации «Подари надежду».

Накануне жительница Благовещенска Лариса отправилась в район золоотвала, чтобы выгулять собак. Животных отпустилиа побегать по полю. Прозвучал выстрел, Лариса услышала собачий визг. Две собаки вернулись к ней, а Мэри пропала.

«Вчера мы по соцсетям бросили клич о помощи, потому что уже ночь была, темно. И до 11 часов ночи волонтеры и горожане, которые откликнулись, искали эту собаку. Не нашли», – рассказала ИА «Амур.инфо» волонтер-зоозащитник Алина.

Волонтеры ищут возможных очевидцев инцидента и тех, кто может знать о местонахождении собаки. Они не исключают, что животное погибло.

Пропавшая собака похожа на овчарку. Хвост у нее длинный, пушистый, с белым кончиком, на шее есть белое ожерелье. Окрас – рыжевато-коричневый, лапы белые, на носу – белая «стрелка». Собака домашняя, контактная.

«Я сегодня в 6 часов утра ездила искать, очень холодно было. Если она жива, значит, я ее найду. Но выстрел был, и она визжала», – отмечает Лариса.

Любую информацию о животном можно сообщить по телефону 8-924-672-03-28 (Лариса).