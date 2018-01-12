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сегодня, 12:13 3

Зоозащитники: под Благовещенском неизвестные подстрелили собаку

Зоозащитники: под Благовещенском неизвестные подстрелили собаку
Фото: imya-sonnik.ru

Благовещенские зоозащитники просят помочь в поиске собаки по кличке Мэри, которая может быть ранена. Они полагают, что в животное выстрелили неизвестные. Инцидент произошел 11 января в районе золоотвала, информация появилась в Инстаграме организации «Подари надежду».

Накануне жительница Благовещенска Лариса отправилась в район золоотвала, чтобы выгулять собак. Животных отпустилиа побегать по полю. Прозвучал выстрел, Лариса услышала собачий визг. Две собаки вернулись к ней, а Мэри пропала.

«Вчера мы по соцсетям бросили клич о помощи, потому что уже ночь была, темно. И до 11 часов ночи волонтеры и горожане, которые откликнулись, искали эту собаку. Не нашли», – рассказала ИА «Амур.инфо» волонтер-зоозащитник Алина.

Волонтеры ищут возможных очевидцев инцидента и тех, кто может знать о местонахождении собаки. Они не исключают, что животное погибло.

Пропавшая собака похожа на овчарку. Хвост у нее длинный, пушистый, с белым кончиком, на шее есть белое ожерелье. Окрас – рыжевато-коричневый, лапы белые, на носу – белая «стрелка». Собака домашняя, контактная.

«Я сегодня в 6 часов утра ездила искать, очень холодно было. Если она жива, значит, я ее найду. Но выстрел был, и она визжала», – отмечает Лариса.

Любую информацию о животном можно сообщить по телефону 8-924-672-03-28 (Лариса).

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    55 минут назад

    собаки опасны для человека

  • inoy

    inoy
    35 минут назад

    зоозащитники конечно молдцы, но как-то у меня было такое, что не мог пройти в гараж утром и вечером из-за стаи крупных, голодных и враждебно настроенных собак, я проходил этот участок всегда с камнем или палкой.

    Были мысли решить эту проблему иначе так как очень часто в гараж ходил с ребенком перед д/садом и вечером также, что предложили бы мне эти защитники???? прикормить??? пробовал, это как в яму.........

  • Tina22

    Tina22
    1 минута назад

    inoy

    что предложили бы мне эти защитники???? прикормить??? пробовал, это как в яму.........



    А к властям обращались , к участковому?Ну те, кто должен защищать по своим прямым обязанностям?А зоозащитники- они животных защищают. Уж много вы от них, товарищ хотите.

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