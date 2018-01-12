Онищенко: новогодние каникулы нужно сократить, чтобы не умереть

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Январь, по мнению Онищенко, – тот месяц, когда в России из-за длительных праздников увеличивается смертность населения. Он отметил, что в большинстве своем трагедии, которые происходят с россиянами в новогодние праздники, связаны с обострением заболеваний, обусловленным употреблением алкоголя, а также из-за неправильного использования пиротехнических изделий. Согласно информации депутата, этот показатель за 2016 год был в России на 12,4 % выше в каникулы, чем в другие месяцы.

«Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу», – заявил депутат Госдумы в эфире телеканала «Россия-1».

Роструд готов обсудить инициативу Геннадия Онищенко, если она будет оформлена в виде законопроекта, отметил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

«Уже десятки попыток делались по сокращению новогодних каникул. Все они не проходили, поэтому давайте дождемся законопроекта. Я так понимаю, это пока на уровне идеи. Сегодня мнения граждан разделились ровно на две части. Одни – за сокращение, вторые приветствуют такие длинные новогодние каникулы. Это предмет обсуждений и принятия решений», – заявил Шкловец. Самому чиновнику, по его словам, текущий формат новогодних каникул нравится.

Геннадий Онищенко уже выступал с критикой в адрес длинных новогодних праздников. В конце 2012 года он назвал новогодние каникулы «декадой ужасов», отметив, что россияне столкнутся с серьезной опасностью — самими собой.​ По его словам, россияне в лучшем случае будут заняты «абсолютно бессмысленным просмотром телевизионного экрана» и добавил, что во время новогодних праздников многие граждане России злоупотребляют алкоголем и «предаются такому смертному греху, как чревоугодие».

А в конце декабря 2017-го Онищенко призвал россиян отказаться от салатов «Селедка под шубой» и «Оливье» на Новый год. По его мнению, их стоит заменить салатами из свежих овощей с растительным маслом. «Переходите на естественные продукты. Растительную, здоровую пищу надо есть, слава богу, она сейчас доступна, соленого меньше надо есть, сладкого тоже», — заявил он тогда.

Фракция КПРФ в декабре 2017 года также предлагала законопроект о сокращении новогодних каникул. Но депутаты думы отклонили его в первом же чтении. Был отклонен и законопроект ЛДПР, в котором предлагалось заменить новогодние каникулы дополнительным оплачиваемым десятидневным отпуском.