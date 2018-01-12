Более половины амурских льготников выбрали деньги взамен натуральных услуг

В Амурской области проживает более 77 тысяч федеральных льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг. Из них 27 518 человек предпочли получать соцпакет полностью, либо частично в натуральном виде. 49 707 человек выбрали ежемесячную денежную компенсацию взамен услуг.

Федеральными льготниками являются участники Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды. Их в Амурской области 77 225 человек.

Пенсионный фонд финансирует три льготы. Это право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту этого лечения и обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а распределением путёвок занимается фонд социального страхования.

Общая стоимость трех льгот – 1 048,97 рубля в месяц. Из них 807,94 рубля направляются на лекарства, 124,99 рубля – на санаторно-курортное лечение, 116,04 рубля – на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты, которую большинство льготников получают вместе с пенсией.

С 1 февраля 2018 года стоимость льгот немного подрастет – ежемесячные денежные выплаты, а вместе с ними и соцпакет, будут проиндексированы на 3,2 %.

Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд или многофункциональный центр по месту жительства с соответствующим заявлением до 1 октября. Подать заявление можно и в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Решение вступит в силу с 1 января следующего года. Тем, кто решения не меняет, заявления писать не нужно. Также заявление об отказе от получения НСУ нужно подавать, если право на получение набора социальных услуг появилось впервые, сообщает пресс-служба областного правительства.