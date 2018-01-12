В Возжаевке случилась авария на котельной

В селе Возжаевка Белогорского района 12 января произошла протечка котла на котельной. Работу котельной пришлось остановить, чтобы перевести ее на резервный котел.

Как сообщает администрация района, авария произошла из-за значительного физического износа оборудования. На месте работает бригада котельной ООО «Темп» в составе трех человек и одной единицы техники.

Сейчас котельная функционирует в штатном режиме. Она отапливает 18 домов и соцобъекты.