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12января
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сегодня, 11:18 0

В Возжаевке случилась авария на котельной

В Возжаевке случилась авария на котельной

В селе Возжаевка Белогорского района 12 января произошла протечка котла на котельной. Работу котельной пришлось остановить, чтобы перевести ее на резервный котел.

Как сообщает администрация района, авария произошла из-за значительного физического износа оборудования. На месте работает бригада котельной ООО «Темп» в составе трех человек и одной единицы техники.

Сейчас котельная функционирует в штатном режиме. Она отапливает 18 домов и соцобъекты.

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#ЖКХ #происшествия

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