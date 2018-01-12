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В Благовещенске ищут свидетелей ДТП, случившегося 3 января

В Благовещенске ищут свидетелей ДТП, случившегося 3 января

В редакцию Амур.инфо обратился водитель рейсового автобуса, который насмерть сбил женщину 3 января. ДТП произошло в Благовещенске на Новотроицком шоссе около 21:00. Как сообщалось ранее, пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Водитель не успел затормозить.

По словам водителя автобуса, сейчас необходимо найти очевидцев случившегося, а также тех, у кого могут быть видеозаписи момента аварии. «Там на месте была женщина, которая рассказала, что ее видеорегистратор записал сам момент ДТП. Но она потом уехала и не оставила контактов. Возможно, она откликнется. Может быть, кому-то еще удалось снять аварию, либо есть те, кто собственными глазами видел, как все случилось», – поделился водитель.

Мужчина добавил, что в соцсетях некоторые пользователи пишут, что за несколько минут до аварии женщина бегала по дороге. Также был один очевидец, который позвонил в полицию и сообщил об этом факте, но сам наезд на пешехода молодой человек уже не видел.

Свидетели ДТП могут позвонить по номеру 8-914-578-56-85 или обратиться в редакцию Амур.инфо.

До сих пор полицейские не установили личность погибшей. Стражи порядка обращаются за помощью к благовещенцам. Всех, кому что-либо известно о сбитой автобусом женщине, просят сообщить по телефонам: 59-47-29, 59-47-38, 02 или обратиться по адресу: ул. Октябрьская, 136, кабинет 307.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • алмазик

    алмазик
    1 час назад

    Блин...Ну в автобусе же есть регистратор....Ну неужели той записи не достаточно?!

  • алмазик

    алмазик
    1 час назад

    Блин...Ну в автобусе же есть регистратор....Ну неужели той записи не достаточно?!

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