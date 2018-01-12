На станции Тында готовятся к увеличению объема грузоперевозок

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В среднем по участкам Тындинского района сейчас пропускается до 17 пар поездов. Расположенная на перекрёстке Большого и Малого БАМа станция Тында работает практически на максимуме своих возможностей, рассказал изданию главный инженер Арсений Казначеев.

Основную часть трафика – 75 % – составляет уголь, остальные 25 % – это лес, руда и контейнерные грузы. Потребность в провозной способности участков будет только возрастать. Это связано с перспективой развития существующих портовых мощностей Ванино в Хабаровском крае. Кроме того, к транзитным грузам в восточном направлении будут добавляться объёмы с Эльгинского месторождения и развивающихся предприятий Южной Якутии.

Принимать и обрабатывать возрастающие поставки угля должна помочь масштабная реконструкция станции Тында, начатая в 2015 году. Вместо нынешних 810 вагонов в сутки, планируют перерабатывать втрое больше. Для этого необходимо закончить реконструкцию инфраструктуры – сортировочной горки и парка приёма.

После восстановления ранее законсервированной горки средней мощности будут включены в непрерывный цикл переработки вагонов парк приёма и шесть путей сортировочного парка. Это позволит полноценно вести маневренную работу, осуществлять приём и отправление поездов в приёмоотправочном парке. Принять в эксплуатацию сортировочную горку должны в текущем году.

После реконструкции изменения коснутся и кадрового состава: часть должностей упразднят, часть – введут.

«На данный момент малая сортировочная горка является немеханизированной, торможение вагонов происходит путём укладывания тормозных башмаков регулировщиками скорости. На строящейся горке средней мощности торможение вагонов будет проводиться с помощью автоматики. Три тормозные позиции будут оборудованы механизированными замедлителями вагонов, поэтому в штате станции уже не будет должности регулировщика скорости движения вагонов.

Также будет упразднена должность оператора поста централизации. Им на смену придут операторы по горке, которые будут управлять процессом торможения с помощью автоматики. Внедрение современных технологий управления станцией благоприятно скажется на охране труда. В парке приёма планируем добавить должности сигналистов», – пояснил Арсений Казначеев.

Для реконструкции станции строителям предстоит выполнить колоссальный объём работ. Сейчас энергетики занимаются выносом линий связи, опор электроснабжения коммуникаций, монтажом новой системы освещения. Реконструкция предполагает и строительство новых стрелочных переводов и светофоров.