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12января
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сегодня, 10:42 5

Демография–2017 в Приамурье: браков больше, детей меньше

Демография–2017 в Приамурье: браков больше, детей меньше
Фото: 25rus.org

Прошлый год принес Приамурью почти 9,5 тысячи новорожденных. По сравнению с 2016 годом этот показатель снизился, зато в рост пошло заключение браков.

В Амурской области в 2017 году родились 9 433 ребенка. Это на 9 %, или 947 малышей меньше, чем в 2016 году. Снижение рождаемости ожидаемо, пояснили в амурском управлении ЗАГС – в детородный возраст вошли женщины, родившиеся в конце 90-х – начале 2000-х годов, когда в области, как и в целом по России, отмечался спад рождаемости.

В последние годы повышается средний возраст рожениц – сейчас он приближается к 40-45 годам. Статистика рождаемости поддерживается в основном благодаря вторым и третьим детям. Традиционно, мальчиков на свет появляется больше, чем девочек: 51 % и 49 % соответственно. Ниже стал показатель установления отцовства – это значит, чаще дети рождаются в зарегистрированных браках, отметили в амурском ЗАГСе.

Смертность в Приамурье превышает рождаемость. Умерли в прошлом году 10 711 амурчан – это на 314 меньше, чем годом ранее. Для Амурской области такая динамика считается положительной, ведь чаще в области смертность растет.

Чаще амурчане стали оформлять свои отношения. В 2017 году амурские ЗАГСы заключили 6 118 браков, в 2016 году их было 5 802.

«Это очень хороший показатель, потому что в брак вступать некому. Был обвал рождаемости около 20 лет назад, поэтому мы этой цифре искренне рады. Выигрываем больше за счет вторых браков, потому что в 2 000-е было много разводов, и сейчас люди как раз нашли свои вторые половинки», – рассказывает начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова.

Разводиться амурчане, напротив, стали реже. В прошлом году, по сравнению с 2016-м, в органах ЗАГС зарегистрировали на 110 меньше расторжений брака – 3 978.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    нищету плодить не хотят

  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    "В последние годы повышается средний возраст рожениц – сейчас он приближается к 40-45 годам. Статистика рождаемости поддерживается в основном благодаря вторым и третьим детям." Это как то настораживает...

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Max412

    "В последние годы повышается средний возраст рожениц – сейчас он приближается к 40-45 годам. Статистика рождаемости поддерживается в основном благодаря вторым и третьим детям." Это как то настораживает...



    Фига себе! И это СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ!



  • Iilit

    Iilit
    37 минут назад

    Хотя бы 40-летние стали рожать и то хорошо, так как молодёжь строит карьеру, учится в институте, зарабатывает на свой угол, соответственно ей рожать некогда!!!

  • oenesterov

    oenesterov
    34 минуты назад

    ну вы же хотели жить как на "западе", там тоже половина рожениц за 40-45 лет. Вот мы и догнали омеригу, лишь бы не перегнали :)

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