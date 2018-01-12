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сегодня, 10:41 10

В Благовещенске такси разбилось, врезавшись в пассажирский автобус

В Благовещенске такси разбилось, врезавшись в пассажирский автобус
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

12 января в Благовещенске произошло ДТП с участием автомобиля такси и пассажирского автобуса. Легковушка получила серьезные повреждения. Ее водитель, по предварительной информации, также сильно пострадал.

Как сообщает ИА «Сканер», авария случилась на улице Зеленой. Таксист уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус, перевозивший пассажиров.

Сейчас на месте работает бригада реанимации. По предварительной информации, пассажиры автобуса не пострадали, серьезные травмы получил таксист.

Просмотров всего: 2017

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Brabusяга

    Brabusяга
    2 часа назад

    Работаю люди до изнеможения, что бы как то семью прокормить. "Слава" Путину

  • Gadskiy

    Gadskiy
    2 часа назад

    какой номер у такси?

  • АндрееFF

    АндрееFF
    1 час назад

    Всех денег не заработаешь, отдыхать надо иногда.

  • postal

    postal
    1 час назад

    BrabusягаРаботаю люди до изнеможения, что бы как то семью прокормить. "Слава" Путину


    Это капитализм,детка

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    Копеечка

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    54 минуты назад

    А ещё бывают "выпимши или приторчавши", или после этого. Как в городе уснуть-то? Оживленное движение,освещение, шум. Это не дальнобойщик ночью на федералке

  • oenesterov

    oenesterov
    34 минуты назад

    Здравомыслящая

    А ещё бывают "выпимши или приторчавши", или после этого.



    да всё равно Путин виноват, что вы такая непонятливая



  • DrDimon

    DrDimon
    15 минут назад

    Здравомыслящая

    А ещё бывают "выпимши или приторчавши", или после этого.



    Бывает. Именно поэтому у него в больнице и возьмут кровь на этот предмет. Во всяком случае, в мое время брали, как сейчас - не знаю.



    Как в городе уснуть-то? Оживленное движение,освещение, шум.



    Элементарно. Сами не заметите.

    Кто служил срочную, хорошо знает, как засыпают даже на ходу.



    Это не дальнобойщик ночью на федералке



    Дальнобойщики, за редким исключением, по ночам спят, а не ездят по федералкам. Благо современные машины это позволяют даже зимой.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    8 минут назад

    Здравомыслящая

    А ещё бывают "выпимши или приторчавши", или после этого. Как в городе уснуть-то? Оживленное движение,освещение, шум. Это не дальнобойщик ночью на федералке



    один раз утром таксист настолько заработался за ночь, что чуть не повез меня по дороге с одностронним движением против движения. Вернее, уже даже заехал, а потом сообразил и развернулся

  • Викторовна

    Викторовна
    1 минута назад

    И меня однажды вечером вез таксист, у которого голова болталась как на веревочке, так он хотел спать. Пришлось мне заваливать его вопросами, и следить, чтобы он отвечал мне. Иначе не доехали бы живыми до места назначения.

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