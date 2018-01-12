В Благовещенске такси разбилось, врезавшись в пассажирский автобус

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

12 января в Благовещенске произошло ДТП с участием автомобиля такси и пассажирского автобуса. Легковушка получила серьезные повреждения. Ее водитель, по предварительной информации, также сильно пострадал.

Как сообщает ИА «Сканер», авария случилась на улице Зеленой. Таксист уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус, перевозивший пассажиров.

Сейчас на месте работает бригада реанимации. По предварительной информации, пассажиры автобуса не пострадали, серьезные травмы получил таксист.