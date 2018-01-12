В Тынде предприниматель недоплатил налогов почти на 34 миллиона рублей

Тындинский городской прокурор признал законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении местного предпринимателя. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Горожанин недоплатил государству почти 34 миллиона рублей.

С 1 января 2013 по 30 марта 2015 года генеральный директор тындинского предприятия вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на общую сумму 33 661 016 рублей. Это является особо крупным размером.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа либо в виде принудительных работ, либо лишения свободы до шести лет, сообщает прокуратура Амурской области.