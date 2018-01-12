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12января
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сегодня, 10:19 1

В Тынде предприниматель недоплатил налогов почти на 34 миллиона рублей

Тындинский городской прокурор признал законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении местного предпринимателя. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Горожанин недоплатил государству почти 34 миллиона рублей.

С 1 января 2013 по 30 марта 2015 года генеральный директор тындинского предприятия вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на общую сумму 33 661 016 рублей. Это является особо крупным размером.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа либо в виде принудительных работ, либо лишения свободы до шести лет, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #Тында

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Какая-то абстрактная новость. Фамилию "героя" сей публикации огласите!

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