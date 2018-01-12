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12января
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сегодня, 10:10 30

Врачи в Приамурье в среднем будут получать 70 тысяч рублей

Врачи в Приамурье в среднем будут получать 70 тысяч рублей
Фото: amurobl.ru

По итогам 2017 года в Амурской области средняя зарплата врача фактически составила 61,1 тысячи рублей. В наступившем 2018 году ожидается ее повышение до 70,3 тысячи рублей. Повышение размера оплаты труда коснется также среднего и младшего медперсонала.

Об этом руководство областного минздрава сообщило губернатору области Александру Козлову, в рамках отчета по итогам работы за 2017 год и предстоящим планам на 2018 год.

Министр здравоохранения области Андрей Субботин также поднял вопрос, касающийся высвободившихся площадей больниц. «Многие отделения и здания пустуют, а помещения отапливаются. В то же время у медорганизаций существует необходимость в финансовых тратах на иные нужды, в том числе и зарплату», – сказал министр здравоохранения.

Глава региона предложил разработать программу финансового оздоровления системы здравоохранения Приамурья. Согласно планам министерства, в 2018 году стартует пилотный проект по открытию коек химиотерапии.

«Пока что по одной койке дневного стационара будут открыты в больницах в Тынде, Белогорске, Свободном, Райчихинске. Это позволит гражданам после лечения в онкологическом диспансере в Благовещенске продолжить лечиться в своем городе под контролем врачей-онкологов. Следить за состоянием больных врачебная комиссия онкодиспансера будет посредством телемедицины», – рассказал Андрей Субботин.

По данным Амурстата, за 11 месяцев 2017 года в Приамурье значительно снизилась смертность от заболеваний системы кровообращения – на 23,8 %. Показатели смертности в Приамурье на 35,8 % ниже, чем в России, и на 28 % – чем в ДФО. Этого удалось добиться за счет работы четырех сосудистых отделений и одного регионального.

Благодаря своевременному первичному выявлению и лечению в Амурской области удалось снизить показатели смертности от туберкулеза (ниже чем в ДФО). Ниже общероссийского уровня и младенческая смертность. Одним из методов борьбы с младенческой смертностью является программа сертификата здоровья молодой семьи. С получением свидетельства о браке молодоженам выдается сертификат на прохождение обследования на половые инфекции, генетические анализы, исследование бесплодия. В 2018 году 2 300 молодых пар из Благовещенска и Белогорска получат данные сертификаты.

«Необходимо проанализировать желание молодых пар в прохождении подобных обследований. И просчитать возможность действия сертификата молодой семьи во всех районах области. В целом по проблемам смертности и рождаемости с руководством минздрава нужно будет провести отдельную встречу», – сказал Александр Козлов.

Также на заслушивании министерства сообщили, что в этом году изменения коснутся кадровой политики и стимулировании работы молодых специалистов. Специалисты минздрава рассказали, что программа «Земский доктор», по которой молодые специалисты могли получить подъемные при оформлении на работу в сельской местности, претерпела значительные изменения. Теперь врачи и фельдшеры могут рассчитывать на материальную помощь при условии трудоустройства на работу в лечебные организации, которые имеют острую необходимость в медработниках. В 2018 году на работу с получением подъемных могут устроиться 30 врачей и 20 фельдшеров, они получат по 1 миллиону и 500 тысяч рублей соответственно, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#здоровье #областная власть #финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    сегодня в программе передач-очевидное невероятное

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    значит работать будут в три смены

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    врать не надоело, а?! Вы когда начнёте в ПРОШЕДШЕМ времени говорит? Ситуация по врачам Свободного не о чём не говорит?! А в Белогорске?

  • vitl33

    vitl33
    3 часа назад

    Пойду у жены спрошу куда каждый месяц 30 тыщ. прятала в 2017-м году!

    Не ну можно конечно врать но не так же дико, ладно бы ещё 45 написали, но 60 это уже за гранью добра и зла. Губернатор АУ проедься по медучреждениям попроси расчётки у пяти врачей в каждой больнице, сядь вечерком на калькуляторе и посчитай...40 то хоть нашкребётся? Скорее всего нет!

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    ну 70 это с калымами наверное)

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    2 часа назад

    Средняя температура по больнице...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Альберт Клубника

    ну 70 это с калымами наверное)



    у многих врачей и с зарплатой мужа,жены такой суммы не набирается

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    ЗП наверно частных клиник

  • Док

    Док
    2 часа назад

    70 это средняя с дежурствами до 1 ставки, а то и более, + внебюджет и стимулирующие надбавки.

  • Катринка25

    Катринка25
    2 часа назад

    в Райчихинске врач 1 категории на ставку максимум 19,0 тыс. к начислению получает, а потом еще подоходный отнимают.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Открываем интернет, смотрим вакансии и удивляемся:

    Врач

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕН... - Амурская область

    30 000 руб. в месяц

    Врач

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОКРОВСКИЙ РУДНИК" - Амурская область

    25 000 руб. в месяц



    Врач

    ГБУЗ АО "АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИ... - Амурская область

    14 230 руб. в месяц

    Врач

    ГБУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "МАГДАГАЧИНСК... - Амурская область

    13 430 - 45 380 руб. в месяц



    Врач-терапевт участковый

    ГАУСО АО "МУХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" - Амурская область

    16 712 руб. в месяц

    сцылка

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    ложь власти приводит к возрастанию социальной напряжённости

  • Сама справедливость

    Сама справедливость
    2 часа назад

    Я, похоже, не ту профессию выбрал. Получаю 65т.р.,но вкалываю чуть ли не сутками. Выходные и праздники" не про меня". Отпуск жду, как в последний раз будто.

  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    Гоголь со своим "Ревизором" по прежнему актуален...

  • володька

    володька
    2 часа назад

    пишут же средняя зп.))) я глав врач получаю 120 тыщ, а другой врач на переферии допустим 20 тыщ. итого 140 тыш делим на 2 получается средняя зп - 70 тыщ)))))

  • володька

    володька
    2 часа назад

    у ВСЕХ никогда не будет 70, но по отрасли средняя будет 70))))))

  • Кузмичь

    Кузмичь
    2 часа назад

    Ну Субботин же дурак, прекрасно разбирается в начислении зарплаты, так почему же он соглашается с такой статистикой и не возмущается, а идет на поводу их, и губернатора вводит в недостоверность, правильно пишут, пусть приедет в любую бухгалтерию больницы и сам лично посмотрит расчетки любого врача, зачем злить народ, медиков? возможно, хирурги с высшей категорией да с ночными и праздничными и получают, но ведь это не средняя зарплата врача, если подкинули в ноябре и декабре, то это не значит, что выходит такая средняя зарплата, У меня слов нет, одни возмущения!

  • Кузмичь

    Кузмичь
    2 часа назад

    извиняюсь Субботин же не дурак!

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Ждем следующих новостей:

    Учителя получают 80 тыс. рублей в месяц

    Продавцы в магазинах - 100 тыс. руб.

    Дворники 150 тыс.

    Самые малооплачиваемые в области, это дизайнеры с зарплатой 60 тыс. руб.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Хмык

    Ждем следующих новостей:

    Учителя получают 80 тыс. рублей в месяц

    Продавцы в магазинах - 100 тыс. руб.

    Дворники 150 тыс.

    Самые малооплачиваемые в области, это дизайнеры с зарплатой 60 тыс. руб.



    Главное - чтоб не было новости: "Бакс по 500, евро по 700. Торопись! Завтра будет по 600 и 800, соот-но."

  • буда

    буда
    1 час назад

    Впереди выборы вот и нужно губернатору не провалить область. Труш молодец, пойду голосовать за ЛДПР принципиально. Вруны единоросы надоели.

  • Это да 64

    Это да 64
    1 час назад

    Очко втирательство населению, но мы уже не верим все на глазах.Минус Губеру голосуем против его команды , а Суботина ждёт учесть Тезикова, жди жёлтую папочку.

  • Братеев

    Братеев
    52 минуты назад

    ЛДПР осталась единственной нормальной оппозиционной партией

  • albera

    albera
    47 минут назад

    так речь идет о начисленной зарплате, уберите налог на доходы физ лиц, всякие там профсоюзные взносы и уже поменьше будет, не так ли?

    зарплаты подняли за счет так называемых, стимулирующих выплат, а оплата по должностным окладам не изменилась. Вот когда речь пойдет о повышении окладов , тогда и возрадуемся

  • Oldlord

    Oldlord
    42 минуты назад

    володька

    пишут же средняя зп.))) я глав врач получаю 120 тыщ, а другой врач на переферии допустим 20 тыщ. итого 140 тыш делим на 2 получается средняя зп - 70 тыщ)))))



    А представь, сколько должен получать главный, если у него в подчинении 20 врачей?

    Есть у меня несколько знакомых врачей в муниципальных учреждениях и только один из них набирает в месяц полтинник.

    Только для этого к семи утра несётся на основную работу, а после 16-ти курирует детские садики и обслуживает частных клиентов.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    30 минут назад

    володька

    пишут же средняя зп.))) я глав врач получаю 120 тыщ, а другой врач на переферии допустим 20 тыщ. итого 140 тыш делим на 2 получается средняя зп - 70 тыщ)))))



    Вранье. На одного главврача приходится не один десяток врачей. Получится, если главрвач получает 700-1400 тысяч рублей...

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    24 минуты назад

    Да хватит уже им повышать! Уже 20 лет повышают, одна и та же песня. Пора и другим повысить! Кассирам в магазине по 30 на руки!

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    NatashaBlag

    володька

    пишут же средняя зп.))) я глав врач получаю 120 тыщ, а другой врач на переферии допустим 20 тыщ. итого 140 тыш делим на 2 получается средняя зп - 70 тыщ)))))



    Вранье. На одного главврача приходится не один десяток врачей. Получится, если главрвач получает 700-1400 тысяч рублей...



    А у главного замы есть? А главбухи?

    Есть правда ещё и высокопрофессиональные врачи, типа хирургов, но их доля в больницах на столько мала, что можно и не учитывать. Да не намного больше средней они получают, чтобы серьёзно на неёё влиять.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    16 минут назад

    Козлов сказал, что вы и так 61 получаете а хотите 70! Не жирно будет? Блин! Я только вьехал! Не хрена себе повышение! 9000 руб. Пели же вроде про 100% повышение. ??? Ржу, не могу! Красавцы! Все правильно! Что батраки заслужили, то и получат.Стадо молчаливых баранов. Где общественные организации врачей? Где профсоюзы? Где пикеты, демонстрации? Их нет. Значит всем довольны. Ну и сидите дальше в дерьме. Мы все в нем.

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    artur-cyrybko

    Да хватит уже им повышать! Уже 20 лет повышают, одна и та же песня. Пора и другим повысить! Кассирам в магазине по 30 на руки!



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