Врачи в Приамурье в среднем будут получать 70 тысяч рублей

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По итогам 2017 года в Амурской области средняя зарплата врача фактически составила 61,1 тысячи рублей. В наступившем 2018 году ожидается ее повышение до 70,3 тысячи рублей. Повышение размера оплаты труда коснется также среднего и младшего медперсонала.

Об этом руководство областного минздрава сообщило губернатору области Александру Козлову, в рамках отчета по итогам работы за 2017 год и предстоящим планам на 2018 год.

Министр здравоохранения области Андрей Субботин также поднял вопрос, касающийся высвободившихся площадей больниц. «Многие отделения и здания пустуют, а помещения отапливаются. В то же время у медорганизаций существует необходимость в финансовых тратах на иные нужды, в том числе и зарплату», – сказал министр здравоохранения.

Глава региона предложил разработать программу финансового оздоровления системы здравоохранения Приамурья. Согласно планам министерства, в 2018 году стартует пилотный проект по открытию коек химиотерапии.

«Пока что по одной койке дневного стационара будут открыты в больницах в Тынде, Белогорске, Свободном, Райчихинске. Это позволит гражданам после лечения в онкологическом диспансере в Благовещенске продолжить лечиться в своем городе под контролем врачей-онкологов. Следить за состоянием больных врачебная комиссия онкодиспансера будет посредством телемедицины», – рассказал Андрей Субботин.

По данным Амурстата, за 11 месяцев 2017 года в Приамурье значительно снизилась смертность от заболеваний системы кровообращения – на 23,8 %. Показатели смертности в Приамурье на 35,8 % ниже, чем в России, и на 28 % – чем в ДФО. Этого удалось добиться за счет работы четырех сосудистых отделений и одного регионального.

Благодаря своевременному первичному выявлению и лечению в Амурской области удалось снизить показатели смертности от туберкулеза (ниже чем в ДФО). Ниже общероссийского уровня и младенческая смертность. Одним из методов борьбы с младенческой смертностью является программа сертификата здоровья молодой семьи. С получением свидетельства о браке молодоженам выдается сертификат на прохождение обследования на половые инфекции, генетические анализы, исследование бесплодия. В 2018 году 2 300 молодых пар из Благовещенска и Белогорска получат данные сертификаты.

«Необходимо проанализировать желание молодых пар в прохождении подобных обследований. И просчитать возможность действия сертификата молодой семьи во всех районах области. В целом по проблемам смертности и рождаемости с руководством минздрава нужно будет провести отдельную встречу», – сказал Александр Козлов.

Также на заслушивании министерства сообщили, что в этом году изменения коснутся кадровой политики и стимулировании работы молодых специалистов. Специалисты минздрава рассказали, что программа «Земский доктор», по которой молодые специалисты могли получить подъемные при оформлении на работу в сельской местности, претерпела значительные изменения. Теперь врачи и фельдшеры могут рассчитывать на материальную помощь при условии трудоустройства на работу в лечебные организации, которые имеют острую необходимость в медработниках. В 2018 году на работу с получением подъемных могут устроиться 30 врачей и 20 фельдшеров, они получат по 1 миллиону и 500 тысяч рублей соответственно, сообщает пресс-служба областного правительства.